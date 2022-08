La presentadora Melina Ramírez volvió al modelaje: ¿cómo le fue en su regreso?

Melina Ramírez ha consolidado una trayectoria robusta en el campo de la presentación, sobre todo el la pantalla chica. Entre los programas que le permitieron ganarse el reconocimiento de los televidentes estuvo El Desafío, donde además protagonizó una de las historias de amor que se robó los reflectores tras bambalinas.

Sin embargo, ahora se ha convertido en noticia por algo diferente, y es que decidió volver a uno de sus antiguos trabajos, uno que, al parecer, la hace muy feliz: este es el modelaje. En sus redes sociales habló sobre el tema y se mostró muy emocionada por la oportunidad de volver.

“Volver a hacer esto 📸… qué alegría para mi alma un ratico de modelo, hace mucho no lo hacía. ¿Les gusta verme en ésta faceta?”, escribió, ante lo que recibió bastante apoyo, pues sus seguidores se emocionaron al verla nuevamente posando frente a la cámara.

La publicación no tardó en sumar likes y comentarios de sus seguidores, quienes festejaron que regresara a esa faceta. “Hermosa Meli”, comentó la también presentadora Mónica Rodríguez.

“Yo te amo en todas tus facetas”. “Bella”. “Divina”. “Hermosa”. “No hay palabras para describir tanta belleza”, fueron otros de los comentarios que recibió.

Además, la han halagado bastante, pues aseguran que está más bella que nunca y que este es un tema en el que debería seguir incursionando, pues lo hace muy bien y hace parte de su carrera en los medios nacionales. Por ahora ella no se ha referido al tema y tampoco ha asegurado si volverá o no.

Aunque actualmente no está junto al padre de su hijo, Mateo Carvajal, parece que sí tienen una gran relación gracias a su pequeño Salvador, que además es el más importante en la vida de los dos. Ella lo ha demostrado a través de sus redes sociales, en donde comparte bastante contenido sobre su hijo.

Desde hace un tiempo, Melina Ramírez se ha concentrado en la presentación y en sus empresas llamadas Go Up, Not Normal, All of us, entre otras, con las que ha tenido bastante éxito. Estas las ha promocionado en sus redes sociales en varias ocasiones.

Un amor que le cambió la vida

Melina Ramírez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Fue reina e inició su trayectoria como presentadora hace varios años, sin embargo, su momento de mayor popularidad llegó en el año 2017, cuando se convirtió en una de las presentadoras principales del reality deportivo “El Desafío”.

Allí, además de que su belleza se convirtió en protagonista, se hizo reconocida por su talento para presentar y además por su relación con Mateo Carvajal, quien era uno de los competidores y que finalmente se convirtió en el ganador de esa edición. Los dos tuvieron una relación de dos años y fruto de esta tuvieron un hijo.

Actualmente, la presentadora colombiana sostiene una relación con el actor Juan Manuel Mendoza, un romance que se roba las miradas de los seguidores de ambos por el amor que reflejan en sus fotografías y la familia que han formado con sus hijos. Los dos se ven muy enamorados y no tienen problema en mostrar su relación en redes sociales. Además están comprometidos y estarían cerca de llegar al altar.

“Cuando das amor, siempre siempre ese amor regresa a ti. Soy tan afortunada de tenerte en mi vida y que nos amemos como nos amamos ❤️💫 No hay nada que no te lo haya dicho y demostrado ya. Siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi vida. Pido que pueda celebrarte todos los años de esta vida y la siguiente”, escribió la presentadora hace unos meses, celebrando el cumpleaños de su pareja.