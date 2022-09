Corazón de papá: Mateo Carvajal rompió en llanto al tener que despedirse de su hijo

Mateo Carvajal se convirtió en protagonista de una serie de noticias en redes sociales, debido a detalles de su vida personal que salieron a la luz. El paisa logró cautivar a los curiosos de las plataformas digitales con su humor, la química que tenía con sus amigos, las rutinas de ejercicio y el vínculo que construyó con su pequeño, Salvador.

En medio del crecimiento del menor, las miradas de los curiosos se posaron sobre la química de ambos, los planes que realizaron y los constantes viajes que disfrutaron a diversas zonas del país. Muchos aplaudieron los momentos que compartieron los dos, destacando el rol de padre que ha ejercido el ganador del Desafío desde que el niño nació.

No obstante, algunos contenidos de Instagram generaron reacciones en los curiosos, quienes no dudaron en dejar sus opiniones y comentarios. El antioqueño causó revuelo en sus fanáticos, luego de subir unos clips en los que aparecía llorando y expresándose con la voz quebrada por la partida de Salvador Carvajal.

Recientemente, el deportista llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas con una serie de videos donde expresó lo nostálgico que se ponía, al tener que despedirse de su hijo cuando regresaba con su mamá, Melina Ramírez. El paisa no dudó en sincerarse y comentar un poco del impacto que tenía el niño en su vida cada vez que lo visitaba.

“Me cogió la chilladera, hoy es mi último día con el niño. Uno trata de no quebrarse y un montón de cosas, parce. Pero él llega en unos momentos de mi vida, como en un rescate muy poderoso y qué cagada que ya se vaya, parce”, dijo Mateo en el post, donde se limpió las lágrimas y demostró lo afectado que estaba con el nuevo viaje que debía emprender el pequeño.

Varios seguidores y usuarios de Instagram respondieron el clip de Carvajal, asegurando que no había duda del trabajo que hacía el deportista con su hijo, además de la dedicación que le imprimía cada vez que se quedaba con él.

La particular reacción del hijo de Mateo Carvajal, cuando este le dijo que no podía tener novia todavía

Recientemente, el paisa publicó un video en las historias de su perfil de la red social, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, en el que se ve a Salvador, no muy contento, con una regla impuesta por su papá.

Según se aprecia en el clip, el menor de tres años le dijo a su padre que quiere tener una novia, por lo que el progenitor le respondió que por ahora no puede porque está muy pequeño.

“Papá, yo quiero una novia ya”, dijo Salvador, a lo que Carvajal le respondió: “No, mi amor, tú no puedes tener novia porque eres muy bebé todavía”.

Al escuchar estas palabras, Salvador se enfureció y comenzó a responderle a su papá que él ya no era un bebé. El creador de contenido le insistió en que sí es muy bebé para esas cosas, por lo que el menor comenzó a llorar y refutar lo que le estaban diciendo.

“No, ya no soy bebé. Yo quiero una novia ya. No bebé no, yo no soy bebé”, afirmó el niño, por lo que Carvajal no pudo evitar reírse y reaccionar con humor ante las palabras que le estaba dando su hijo.

El entretenido video dio paso a toda clase de comentarios entre los seguidores del deportista, quienes aseguraron que Salvador va a romper corazones en el futuro.

Cabe resaltar que el video también recibió críticas de varios curiosos, quienes señalaron que el paisa estaba haciendo mal en inculcarle al niño que “debían ser novias”. Mateo respondió ante los comentarios negativos de sus seguidores, partiendo del punto que no tendría problema si su pequeño quisiera cualquier tipo de pareja cuando sea grande.