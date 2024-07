Hija de Darío Gómez se destapó sobre muerte de su padre y contó cómo fueron los últimos minutos de vida: “Duele mucho”

“Ese martes él estuvo en la empresa todo el día, incluso le hicimos una manito que era en yeso con el micrófono, igual se la cedimos para que esté en el museo, ese día él le regaló a mi hijo Tommy un telescopio porque él le gustaba mucho la astronomía e incluso unos días antes me dijo: ‘Se lo entrego el lunes o el martes, de ese día no pasa’. Y eso se me quedó grabado’¿”, contó.