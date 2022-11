¿Melina Ramírez está embarazada? Esta foto hizo aumentar los rumores

Melina es una de las mujeres más bellas de la farándula nacional, deslumbrando con el cuerpazo que se manda, el carisma tan humano que derrocha en sus trabajos y la picardía y sensualidad propias de las mujeres caleñas.

Desde que se consolidó como una de las presentadoras más fuertes de Colombia con su participación en El desafío, Melina ha cautivado a millones de seguidores con sus publicaciones, donde muestra el buen estilo que tiene a la hora de vestir y sus momentos más memorables con su pareja y su hijo.

Son estos momentos íntimos que publica en sus redes sociales los que le generan una conexión muy fuerte con sus fanáticos, quienes le preguntan sobre su día a día y no se pierden detalle de los últimos movimientos de la presentadora, como su última aparición en Cartagena, donde lució despampanante con un conjunto blanco de falda y top recogidos en los laterales con una abertura asimétrica en una de las piernas de la también modelo, dejando ver las espléndida figura que Melina mantiene.

Sin embargo, algunos de sus seguidores se fijaron en un detalle que podría pasar desapercibido, pero que para ellos es muy importante. El vestido de melina es de talle alto, por lo que casi la totalidad de su vientre está tapado y el volumen del vestido no deja ver bien el abdomen entallado que la caleña suele tener, que incluso solo perdió cuando estaba embarazada de su primer hijo, Salvador, que tuvo con el deportista y modelo, Mateo Carvajal.

Este detalle de una prendió las alarmas de sus fans y de inmediato ellos empezaron a comentarle la publicación con frases como estas: “tiene cara de bebé a bordo”, “🤰😍😍🤩🤩”, “hermosa de pies a cabeza; ¿por qué dicen que tiene cara de embarazo?” y “con una mamá así para qué juguetes, hermosa”.

Cabe recordar que Melina hace poco oficializó su compromiso con el actor Juan Manuel Mendoza, con quien sostiene una relación que se ha convertido en una de las más estables de la farándula nacional, donde incluyen a los hijos de ambos y se muestran como una familia muy feliz.

Por ello, muchos han dicho que la pareja estaría pensando en sumar un nuevo miembro a la familia, que sea producto del amor de la presentadora y el actor, pues los hijos que ahora tienen fueron concebidos con parejas diferentes antes de que iniciaran su relación.

Por lo pronto, Melina no ha dicho nada al respecto y Juan Manuel también guarda silencio, porque ninguno ha añadido más publicaciones en sus redes desde que Melina publicó la imagen de la revolución.

Aun así, Melina se sigue viendo hermosa en su foto y aún no ha anunciado su regreso a la televisión, pues no ha vuelto a ser conductora de ningún ‘show’ desde su participación en la última temporada de ‘Yo me llamo’.

La razón por la cual Melina está alejada laboralmente de los medios es la siguiente: “He estado enfocadísima en mi marca Go Up, sacándola adelante, con nuevos retos, muy, muy enfocada en esta nueva faceta de empresaria y por supuesto de mamá siempre. He estado muy perdida, demasiado ocupada, emprender no es fácil, pero es una faceta que me tiene enamorada también y trabajando muy duro”, dijo la presentadora en una entrevista para Lo sé todo, emocionada con todas las ideas que surgieron en su vida laboral.

“Yo estoy ahí detrás de cada detalle, entonces me consume toda la energía y el trabajo, pero estoy ahí feliz”, añadió la caleña.

Por ahora, queda esperar que Melina y Juan Manuel anuncien la fecha de su boda y los pormenores de toda la celebración, en los que quizá le den a sus seguidores la sorpresa de un nuevo bebé.