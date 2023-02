Melina Ramírez publicó un tierno recuerdo con su hijo; no la bajaron de “mala madre” y la criticaron por un detalle

Melina Ramírez se ubicó como una de las presentadoras más conocidas de la televisión en los últimos años, debido a su trabajo en distintos proyectos y formatos. La caleña logró cautivar con su estilo, su personalidad, su talento y su belleza, robándose las miradas de los curiosos que se interesaron en conocer detalles de su vida personal.

Melina Ramírez se robó las miradas con su trabajo como presentadora de televisión. - Foto: Cuenta de Instagram @melinaramirez90

Uno de los puntos que llamó la atención en sus miles de fanáticos en redes sociales fue el vínculo que creó la empresaria con su pequeño hijo, Salvador, fruto de la relación que sostuvo con Mateo Carvajal. La colombiana demostró el cariño, respeto y amor que existe entre ambos, compartiendo toda clase de contenidos que dejan a la vista sus experiencias como familia.

Recientemente, en medio de las vacaciones del niño con su papá en Medellín, Melina Ramírez quiso tomarse un espacio en su cuenta oficial de Instagram y revivir un recuerdo con su primogénito. La presentadora desempolvó unas fotos y las subió a un carrete, expresando la emoción que sentía al ser mamá de Salvador.

“Un #tbt porque lo extraño mucho y me derrito por él. Disfrutamos lo simple de la vida, hijo”, escribió en el post, donde agregó un emoji de corazón flechado.

Según se observó, la modelo publicó una serie de imágenes en las que se le vio jugando con el menor, disfrutando de un clima frío y dándose muestras de cariño como abrazos y besos. Los dos se reían, bromeaban y plasmaban el vínculo madre e hijo que existe en ellos.

Sin embargo, este contenido fue centro de críticas y reproches por parte de usuarios de Instagram, quienes se trasladaron a la cuenta oficial de la caleña para dejar comentarios de todo tipo por un detalle que quedó registrado en una de las instantáneas. Las personas no estuvieron de acuerdo con que la celebridad le diera un beso cerca de la boca a su pequeño, por lo que dejaron sus opiniones.

“Si fuera el papá el que le está dando picos en la boca al bebé no se vería ‘normal’, ¿no?”; “‘Porfa’ no les den picos a los niños en la boca”, “Eso es ser mala mamá, no se le dan besos en la boca a los niños. Es lógico, ¿no?”, “Supermal besarlos en la boca”, “Eso no está bien”, entre otros comentarios en el post.

La presentadora reflejó el amor y dedicación que tiene por su hijo. - Foto: Instagram @melinaramirez90

Uno de los comentarios captó la atención de Melina Ramírez, ya que le afirmaba que no era correcto tener estas muestras de cariño con los hijos por ningún motivo. La presentadora y empresaria no dudó en responder en forma educada, plasmando su punto de vista al respecto.

“Los hijos nunca se besan en la boca; no es correcto”, escribió una usuaria, a lo que Ramírez dijo: “Tú tienes tus hijos para decidir qué es lo correcto. Yo tengo el mío para también hacerlo. Esos besos no los cambio por nada en el mundo”.

Melina Ramírez se mantuvo alejada de la televisión. - Foto: Instagram @melinaramirez90

Melina Ramírez respondió a quienes critican a su hijo Salvador por usar chupo

Ahora la también modelo estaba viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues volvió a encontrar el amor hace un par de años, cuando inició una relación con Juan Manuel Mendoza. De hecho, a finales de 2021 el actor y la presentadora se comprometieron, lo que demuestra que todo va muy bien entre ellos.

Hoy en día Salvador tiene tres años de edad y con sus ocurrencias ha encantado a miles de personas, y es que tanto su mamá como su papá comparten en las redes sociales muchos de los momentos que viven juntos. El niño no solo ha demostrado ser muy cariñoso con sus padres, sino también gracioso y divertido.

A pesar de que Mateo y Melina hacen lo que sea necesario para que su hijo esté bien, de vez en cuando le llegan críticas a ambos por la forma en que lo crían. A la presentadora ha recibido un par de comentarios negativos porque resulta que el niño todavía utiliza el chupo.

La caleña recientemente habló sobre el tema a través de una historia en Instagram: “El objeto de la discordia. Siempre que Salva sale con chupo me regañan porque aún lo usa. Más que nadie sé que no debería, pero cada niño tiene su proceso y a él le ha costado mucho dejarlo. Estamos en eso”, escribió. Asimismo, le pidió consejos a sus seguidores para que el menor lo deje de usar.

Es importante recordar que Melina Ramírez mencionó recientemente que Salvador Carvajal había dejado el chupo y por eso festejaba este logro en la vida del niño.