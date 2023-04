La pareja anunció su compromiso hace varios meses pero aún no llegan al altar.

Melina Ramírez respondió si se casa o no con Juan Manuel Mendoza ¿qué dijo?

Si hay una presentadora y modelo en Colombia que se supo ganar el corazón de la gente es Melina Ramírez. Su particular manera de presentar y su calidez a la hora de hablar con los participantes de los concursos en los que trabaja la han hecho merecedora de todo ese cariño.

Foto: Instagram @melinaramirez90 - Foto: Foto: Instagram @melinaramirez90

Desde que saltó a la fama es una de las mujeres más queridas del país y en redes sociales es todo un hit por cuenta de sus fotos. Es un ejemplo a seguir, según sus seguidoras, por ese “ángel” que tiene. Ella se muestra muy cercana a sus seguidores y es que ha entendido muy bien el concepto de redes sociales porque por ahí siempre comparte detalles curiosos de su día a día.

Algo que le encanta a los más de 5 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram es que los ha hecho partícipes del crecimiento de su hijo Salvador. También ha compartido detalles bastante románticos de su prometido el actor y cantante Juan Manuel Mendoza.

Melina Ramírez, presentadora y Juan Manuel Mendoza, actor. Foto: SEMANA. - Foto: SEMANA

Desde que se dio a conocer su romance con el famoso recordado por participar en producciones como “El último matrimonio feliz”, “A corazón abierto”, “Niche”, y “Siempre bruja”, entre otros. Son muchos los que se han preguntado como se dio todo.

La verdad, fue una relación que cuando se anunció prácticamente nadie se la esperaba. Aún así y en contra de todo pronóstico de los chismosos, en la actualidad son considerados como una de las parejas más estables de la farándula colombiana y lo mejor de todo es que no se han visto involucrados en chismes. Las redes sociales tanto de Melina como de Juan Manuel son un derroche de amor. En las redes demuestran tener una gran relación y esto es algo que admiran muchos de los que los siguen.

Las ansias por ver a esta pareja llegar al altar no son menores. Desde hace poco más de un año se comprometieron y desde periodistas de entretenimiento hasta fanáticos de la presentadora y el actor se preguntan cuando se convertirán por fin en esposos.

En la famosa caja de preguntas y respuestas que suelen utilizar los famosos en sus redes sociales, la caleña aprovechó para despejar algunas dudas sobre su relación y fue en medio de esta dinámica cuando le preguntaron por la fecha de su boda.

Melina Ramírez tiene un hijo con Mateo Carvajal - Foto: Instagram: @melinaramirez90

La presentadora respondió con sinceridad y no ocultó las razones por las que no se ha dado todavía ese paso. “Vean, qué chisme, esta es la pregunta que más se repite de muchas que han llegado. Nos ha tocado aplazar muchísimo la boda por temas de proyectos, Juan Manuel está grabando, termina él y empiezo yo, pero si Dios quiere de este año no pasa porque ya nos queremos casar”, respondió la famosa.

Con esta respuesta quedó confirmado que las campanas de boda para la presentadora están a poco menos de medio año de sonar. Lo cierto es que esta es una de las uniones más esperadas de la farándula colombiana.

A través de esa misma dinámica también aprovechó para responderle a sus seguidores sobre su relación con Mateo Carvajal, quien es el papá de su hijo Salvador y cómo se reparten los tiempos con Salvador.

“MI hijo tiene un derecho por naturaleza el tener un papá y Mateo tiene derecho de ejercer su paternidad”, dijo. La presentadora dijo que tiene que fortalecerse porque es un proceso que no es fácil. Dice que ella es de las que piensa que el hecho de ser la mamá no tiene derecho a cortar con esa relación. Reconoció que llora cuando su hijo se va con el papá, pero pone su felicidad por encima de todo.