Carolina Soto explicó la verdadera razón por la que bloqueó a Laura Acuña en WhatsApp, ¿hay enemistad?

Esto despertó cientos de dudas entre los internautas, quienes no dudaron en interrogarla al respecto por medio de mensajes en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 3,6 millones de seguidores.

Carolina Soto tiene bloqueada a Laura Acuña

Por esta razón, Soto decidió postear una historia en sus redes sociales explicando lo sucedido, pues al parecer, el motivo no sería el que rumoraban sus fanáticos. Incluso, compartió capturas de pantalla como prueba de que estaba diciendo la verdad.

¿Cuál fue la razón para bloquear a Laura?

“Qué tal la gente tan bochinchera. Si tengo a Laura Acuña bloqueada porque ese cel ya no es el de ella”, escribió en el mensaje, acompañado de emoticonos de risa.

“Cuando muestra, conmociona”

En el mencionado post, Laura presumió sus curvas frente a un espejo mientras lucía un sensual traje de baño de dos piezas . Como era de esperarse, los comentarios positivos y llenos de admiración, no se hicieron esperar.

“Laura no es de las que se la pasa en cuera todo el tiempo, pero cuando muestra, conmociona, divina”; “Cómo es que tiene ese mero cuerpo y no hace ejercicio, me muero”, y “A una le toca hacer dieta, hacer ejercicio, hacer de todo para verse medio decente y llega Laura a decirnos que toca es comer empanadas y ya… la perfección”, son los comentarios más populares dentro del mencionado video.