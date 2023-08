Paparazzi que reveló la infidelidad de Piqué a Shakira, manifestó que Ozuna habría engañado a su esposa con la ex de Bad Bunny

“Las pruebas que yo vi no dejaban lugar a dudas de que esa relación era existente, llevan ocho meses juntos y Ozuna le ha prometido que quiere una familia con ella, que se va a ir a vivir con ella, que no está con la mujer, y esta chica ha llegado a un punto en el que ha sentido que Ozuna no le ha dado su lugar y ha visto que realmente no ha dejado a su mujer, y fue cuando ha dicho, Jordi, quiero sacar esto a la luz pública”, afirmó Jordi Martin, quien recientemente estuvo protagonizando un pleito con Piqué y Clara Chía.