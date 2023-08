“Casi me muero”: así fue la tremenda reacción de Epa Colombia durante el fuerte temblor en Colombia

El pasado jueves 17 de agosto del 2023, específicamente, a las 12:04 de la tarde, el territorio colombiano presenció un fuerte sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter, con epicentro en El Calvario, Meta, según lo informó el Servicio Geológico Colombiano por medio de sus redes sociales.

Este temblor conmocionó a muchas personas a lo largo y ancho del país, pues a pesar de que no se reportaron grandes daños en la infraestructura, por medio de los videos publicados en la web se evidenció el pánico y la angustia que se vivieron en diferentes regiones.

El temblor de este miércoles, 17 de agosto, tuvo como epicentro El Calvario, Meta. | Foto: Tomada de Twitter @sgcol

Una de las personalidades de la farándula nacional que compartió su experiencia al respecto fue la creadora de contenido y empresaria Epa Colombia, quien grabó un video posterior al movimiento telúrico y lo compartió por medio de sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de 5,2 millones de seguidores.

“Amiga ¿sentiste el temblor? No te digo que yo vivo en un quinto piso, amiga, se empezó a mover todo y yo me puse mal, tú vieras yo cómo me puse, yo me puse pálida... y yo en este quinto piso dije me caí, me caí y luego oigo a la gente gritando y no entendí qué estaba pasando”, afirmó la dueña de la empresa de keratinas.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. | Foto: Foto: Tomada de Instagram

Sin embargo, luego mostró que estaba dentro de su apartamento, junto a su novia y mascotas, mucho más tranquila después del angustiante momento.

No obstante, en las horas de la noche, Colombia fue víctima de otra réplica de los movimientos telúricos, por lo que nuevamente se mostró nerviosa e indicó que no se sentía segura en su lugar de residencia.

“Vuelve a temblar y yo no me quedo en esta casa. Se lo juro que yo no me quedo en esta casa, yo salgo corriendo de esta casa. Yo no sé para dónde me voy a ir, pero me voy de acá, te lo juro”, afirmó entre risas.

Incluso, inquietó a sus seguidores pidiendo refugio y escribiendo: “¿Dónde me quedo? Tengo mucho miedo”, pues se sentía temerosa de una posible réplica, por lo que algunos le habrían hecho una incómoda sugerencia.

“La gente es como loca amor jajaja que dizque coja para donde Yina Calderón jaja no si Yina me odia”, finalizó Epa Colombia, haciendo referencia a los innumerables inconvenientes que ha tenido con la DJ colombiana.

Las creadoras de contenido han generado distinas polémicas en sus redes sociales y cotidianidad. Ahora desean ser mamás. | Foto: El País

¿Epa Colombia será mamá?

La reconocida influencer y empresaria colombiana Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sorprendió a sus fanáticos luego de revelar una importante noticia en el programa ‘Placeres con Flavia’, de Red+ TV.

“Muy pronto voy a ser mamá”, fueron las palabras mencionadas por la polémica mujer, quien tuvo una larga relación con la futbolista colombiana Diana Celis.

Epa Colombia habla de cómo va su proceso de inseminación | Foto: @epacolombia

Confesó, además, cómo conoció a su actual pareja, Karol Samantha: “Cuando tenía como 15 o 16 años a mí me gustaba una niña, me parecía muy linda, muy hermosa; y por temas de la vida no se dieron las cosas. Entonces yo fui y la busqué, y le pregunté que si quería ser mi novia, que si podíamos intentarlo y me dijo que sí. Así fue como empezó todo”, enfatizó la mujer de 27 años.

Daneidy abrió su corazón y reveló que nunca ha tenido miedo a enamorarse, y uno de sus más grandes sueños en la vida, ha sido construir una bella familia.

Epa Colombia estuvo acompañada de su actual pareja Karol Samantha. | Foto: Tomado del video publicado por @epa_colombia

“Estamos en un tema de inseminación”, indicó; el cual se lleva a cabo por medio de un banco de esperma estadounidense, en el cual, se aplican unas inyecciones, se sacan los óvulos, y los embriones sanos se mandan a un laboratorio. Esto con el objetivo de poder escoger el sexo de bebé y proseguir con el proceso.

Aclaró que gracias a este tratamiento puede escoger las características físicas de su hijo, desde el color de los ojos, la estatura, familia proveniente, el sexo, entre otros. Según Epa Colombia, iniciará con el procedimiento dentro de un mes aproximadamente en el país americano.

¿Cómo se llamará su bebé y cuáles serán sus características?

Por el momento, señaló que desea que sea una niña, y el nombre que soñó para su primogénita es Dafne Samara. Además, entre sus elecciones, espera que sea “mona con ojos verdes”.

Epa Colombia indica que los consejos de su mamá son el motor de su vida actualmente, y son estos los que la llenan de fortaleza para seguir adelante con sus proyectos, a pesar de todas las dificultades e inconvenientes por los que ha pasado en los últimos años.

DANEIDY BARRERA ROJAS EPA COLOMBIA BOGOTA MARZO 21 DE 2023 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Siempre había querido ser mamá, desde que tenía por ahí 19 o 20 años”, pero decidió escuchar a su madre e iniciar el proceso hasta tener una buena situación económica, para darle un buen estilo de vida a su hija.