Yina Calderón volvió a despacharse contra La Liendra, ¿pelea o reconciliación?

“ Pues bebés yo les voy a decir a ustedes. Como saben, cuando yo tuve que decir cosas de él, las dije, y cuando no me parecían cosas que él tenía yo las dije y yo no soy de hablar mier**. Pero yo he tenido la posibilidad de acercarme o de tener una cercanía con él, poquito, en los últimos tiempos, para tratar unos temas y yo siento que el tipo, o yo tenía una imagen que no era, o él ha cambió”, relató la empresaria de las fajas en sus historias de Instagram.

“Siento que se ha vuelto como más noble, más dado, no sé, pero ya no me desagrada como me desagradaba antes, lo tengo que decir. Yo también acepto cuando yo de pronto me dejaba llevar por algún gesto en él que vi que no me gustó, o de pronto el tipo sí ha cambiado; tú sabes que la vida a veces te da muchas vueltas o golpes y eso hace que uno cambie”, añade Yina.