La molestia de Amparo Grisales con César Escola por esta “burla” a la presentadora

Yo me llamo es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, pues cada noche el imponente escenario es testigo del gran talento de muchos de los participantes, quienes llegan al concurso para demostrar que pueden ser el doble perfecto de sus artistas favoritos, sin importar qué les conlleve este gran reto.

Sin embargo, el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno no siempre logran ponerse de acuerdo a la hora de tomar las decisiones frente a las audiciones que se presentan cada noche. Tal es así que incluso terminan teniendo discusiones entre ellos que dejan a la posteridad momentos muy particulares del programa, uno de los que más rating marca en las noches de la televisión colombiana.

Jurados de 'Yo me llamo' | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

Uno de esos momentos sucedió cuando en medio de la calificación de uno de los participantes, César terminó haciendo las veces de imitador de su compañera de mesa de jurados. Para parecerse a Amparo, intentó reírse como ella pero lo hizo en tono de burla, asunto que obviamente Grisales no dejó pasar y lo calificó como un insulto, pues ella considera que jamás se reiría de forma caricaturesca.

Amparo siempre ha sido conocida por tener un porte elegante y sofisticado, combinados con un carácter sumamente fuerte que le permite alzar su voz cuando lo cree necesario, ya sea para tirar elogios y piropos como los que usualmente le caen a Pipe Bueno, o para decir que una cosa no es de su agrado y perfectamente puede ir cazando peleas, armando discusiones y hasta retirarse del lugar donde se encuentra.

Esta vez, viendo la mala imitación y la horrible burla de Escola, Grisales atina a decir de una forma indignada y furiosa a su compañero: “Qué feo. ¿Cómo me vas a imitar así?”, asunto que sirvió como gancho para que los televidentes se conecten con el reality, que sigue en su etapa de audiciones, donde se eligen los participantes que van a entrar a los duelos de eliminación y posteriormente a las galas en vivo. el clip se puede ver en la cuenta oficial de Caracol Televisión en Instagram

Amparo le alza la mano a Pipe Bueno

La diva de divas no solo recibe algunas veces burlas o malos comentarios por parte de Escola. En algunas ocasionases ella misma la que se pasa de “diva” y termina haciendo algunas cosas que no son bien vistas ni por sus compañeros de set, ni por los televidentes que día a día disfrutan las presentaciones de los imitadores. Incluso, algunas veces recibe abucheos por parte del público asistente que está en vivo alentando y aplaudiendo a los aspirantes a concursantes del reality de imitación.

Una de las audiciones de la más reciente velada fue la del imitador Frank Sinatra, también conocido como ‘Ojos azules’, quien a pesar de esforzarse en realizar una buena presentación, no logró una gran similitud con la voz del artista original. Por esta razón, Amparo Grisales y César Escola oprimieron el temido botón rojo, que dejó al participante por fuera de la importante competencia.

Sin embargo, Pipe Bueno quiso mostrarle su apoyo al concursante, dándole un “sí”, a pesar de que ya no tenía oportunidad de ingresar oficialmente al programa, todo para que el participante se fuera a su casa, por lo menos, con un botón verde. Esta acción del cantante de música popular desencadenó la molestia de Amparo, quien no dudó en intentar cachetearlo. No obstante, Pipe alcanzó a reaccionar y se movió rápidamente para esquivar el golpe que se dirigía hacia su rostro.