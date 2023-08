El imitador de Rauw Alejandro que generó risas en ‘Yo me llamo’

La temporada 2023 del concurso de imitación de Canal Caracol, ‘Yo me llamo’, se ha visto pasada por toda clase de concursantes, algunos que generan aplausos, mientras otros tantos que más que una carcajada sacan en los televidentes.

Se trata del concursante que llegó para imitar al reguetonero Rauw Alejandro, quien aunque llegó con la mejor actitud y pensando que era el imitador perfecto, tanto para los jurados como para los televidentes no fue así.

Y es que tanto su look, como tono de voz, fue para toda clase de comentarios, muchos de estos mencionando que no se parece en nada al artista, palabras no solo de Amparo, Pipe y Cesar, sino también de los televidentes.