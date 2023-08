A Rauw Alejandro no lo bajan de “narcisista” por la canción que le dedicó a Rosalía, tras su ruptura

Casi tres semanas después de que la ruptura amorosa entre Rauw Alejandro y Rosalía fuera confirmada, inicialmente por la revista People y luego por ellos mismos, el artista puertorriqueño decidió desahogarse a través de la música, siguiendo los pasos de Shakira, y lanzó un nuevo tema titulado Hayami Hana, el cual va dirigido a la cantante española.

Si bien es cierto que hasta el momento el boricua había demostrado mantener una postura neutra frente a su separación luego de tres años de relación con la catalana, todo parece indicar que encontró la manera perfecta de expresar sus sentimientos a través de la letra de esta canción que, entre otras cosas, deja claro que jamás hubo una tercera persona involucrada.

Además, lejos de terminar su relación lleno de rencor, Rauw destacó lo importante que fue la española en su vida, los momentos de alegría que le regaló, lo mucho que la va a extrañar, pero al tiempo deja claro que no se convertirá en un obstáculo en sus proyectos y por eso le envía sus mejores deseos.

“Ella es mi Motomami, ¿qué vendrá después?, no sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys”, dice un fragmento de la canción que ha causado furor en las redes sociales, plataformas a las que el puertorriqueño también les lanzó una fuerte crítica, así como a los medios de comunicación, debido a las especulaciones que se hicieron sobre el fin de su relación.

Sin embargo, ante la nueva letra, a muchos de los seguidores de la cantante española no les cayó muy bien la letra y acusan a Rauw Alejandro de narcisista.

"Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté y aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que crees", dice la parte del single que disgustó.

“Este Rauw es un trepador oportunista, interesado, narcisista, un perdedor que necesitaba colgarse de Rosalía para hacerse conocido”; “Rauw es un Narcisista, tengo pruebas y 0 dudas. Me he dado cuenta de que es algo normal en los bewys, porque normalizan las mismas conductas abusivas que cantan. Hablan de separar el arte y el autor, pero si cantan de ser perros y solo sexo y drogas y se comportan igual”, lee en algunos comentarios.

Pero esos no fueron todos, otras personas también escribieron: “Sobre Rauw y Rosalía diré: no importa lo bacán que seas, para un hombre narcisista NUNCA vas a ser suficiente, ellos viven de la validación externa que le puedan dar otras mujeres. Sobre todo los que miden metro y medio y se sienten poca cosa -no tan- en el fondo”.

Incluso, uno de los artistas que se pronunció sobre la canción de Rauw fue el colombiano J Balvin, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “Todos los días tenemos algo que resolver…”.

Esta es la letra completa de ‘Hayami Hana’ de Rauw Alejandro

Por si acaso nunca volvemos hablar,

Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar,

Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar

del loquito tuyo que te quería de verdad.

-

Yo no voy frontear

Aquí to’ el mundo sabe que te voa’ a llorar, te voa’ extrañar

Si, aquí no hay no hay nada que ocultar

Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar.

-

Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, saben un carajo… (bis)

-

Hemos discutido,

Me cuesta expresarme,

Todas mis carencias ya tú te las sabes,

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme.

Y qué pena las parejas ya no duran,

duran poquito, quedan pocos viejitos

que nos digan sus truquitos,

De qué manera puedo ver

Toda la vida contigo el amanecer.

-

Y mami, yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tus cualidades y defectos.

Todo se vuelve más difícil con el tiempo

Pero no todas las personas están preparadas pa’ esto.

Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos,

Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto…

-

Estar en nuestro campito,

vale más que to’ el dinero y la fama,

Despertar y verte a mi lado,

no dan ganas de salir de la cama.

-

Ey, todas mis canciones son pa’ ti desde Afrodisíaco,

to’ el mundo sabe eso, eso no viene al caso,

es que no dejo extrañarla durmiendo en mis brazos,

Y si supiera que iba a ser el último no la hubiera soltao’

tal vez ahora estuvieras a mi lao’

viendo pelis en la camita arropao’,

pero este verano me tocó estar como el sol, soliao’…

_

Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel

Ella siempre tuvo la clave de mi cel

Esto fue algo más que no está en mi poder,

Mi niña de cristal, mi barquito de papel

Te desarmaste y arreglarte intenté,

Aunque lejos te me fuiste, me quedé

Ahora no estoy, pero quiero que sepas que

Tú eres más fuerte de lo que te crees,

Y espero que algún día podamos reírnos del pasado

Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo

Si los mejores días tú me ha regalao’

Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’…

-

Todo de ti y lo volvería hacer

Terminaré nuestra casita por si te da con volver

Hoy te dejo de escribir,

No de querer,

Cómo olvidar tus besos después del Nap Aquel…

-

Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, saben un carajo… (bis)

-

Sé que vas a ser la mejor artista,

Es otra como tú en verdad no creo que exista

Eres la portada más bella de todas las revistas

Yo sí lo sabría aunque no tenga vista...

Si con tan solo escuchar tu voz

El mar se calma de cualquier tormento

Miles de personas piensan lo mismo

No lo digo yo por culpa de este sentimiento

Y desde “Los Ángeles” lo supe

Ella es mi “Motomami”

Qué vendrá después no sé

Pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys, ey

_

Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo

Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo

Y aunque te copien, fallarán en el intento

Porque solo Dios escoge a pocos con ese talento.

Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría,

eres medicina,

Tú me curas el corazón

Todas esas noches en casa bailando nuestra canción

Y si la vida me junta contigo en otra ocasión

Yo no le discuto al destino la razón…-

-

¡Diablo! Nena te voy a extrañar

No vi venir que esto se fuera acabar

-

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

Esta vez no te voy a parar