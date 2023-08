“Volví ya a la normalidad”: Valeria Duque reapareció tras el rumor que la relacionó con Rauw Alejandro

La situación generó polémica por varios días. Sin embargo, fue el mismo artista el que puso fin a los rumores a través de un comunicado, en este confirmó su ruptura con la intérprete de ‘Moto mami’ y al mismo tiempo aseveró que los motivos no obedecían a una tercera persona en la relación. Además, la misma Rosalía también publicó otro mensaje en ese sentido.

“Yo hoy ya estoy superbién, me siento bien, me siento tranquila y feliz. Volví ya a la normalidad”, comentó.

La colombiana puntualizó que ya le dio la vuelta a la página, aunque confesó que en su momento fueron varios los días que se sintió muy afectada. “Tuve días que sentí que colapsé totalmente, días en que me sentí un poco angustiada e intimidada, y yo no entendía nada”, expresó.

Por último, la modelo paisa aprovechó para hacer un momento de reflexión frente a las implicaciones que pueden traer las redes sociales a la vida privada de las personas. “Pero bueno, me cuestiona mucho lo manipulables que podemos llegar a ser por esas redes sociales, me cuestiona mucho la irresponsabilidad al confundir informaciones discriminadamente” , finalizó.

Valeria Duque dio detalles de su encuentro con Rauw Alejandro

La modelo aceptó haber hablado con él, pero en un concierto y durante unos pocos minutos: “yo fui una ‘fan’ más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos”.