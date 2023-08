Mateo Carvajal le hizo una lujosa fiesta de cumpleaños a su hijo Salvador

A través de sus videos y fotos, Mateo no solo comparte su pasión por el deporte y el fitness, sino también momentos personales como los espacios que comparte con su hijo, Salvador. Debido a que ya no siguen juntos como pareja, el pequeño pasa algunos días con su mamá y otros con su papá.

Hace unos días el pequeño cumplió años, por eso Mateo no dudó en celebrarlo por lo alto, una fiesta temática de Harry Potter que dejó a más de uno con la boca abierta. Personajes disfrazados, una torta de varios pisos que recrea un castillo, animales con movimiento, candelabros, dos enormes saltarines, fueron algunas de las más llamativas atracciones.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos han halagado la celebración. Así lo han hecho también los seguidores del deportista con su faceta como papá.

“Mateo venga hablemos serio... Salvador cada cuánto cumple años ? Cada tres meses ? Ome si hace nada le celebró el cumpleaños y ahora otra vez jajajajajajaja no entiendo en serio”, a lo que Mateo ha sabido responder “Creo que este día lo espero más yo que él. 😅🎉⚡️El día mas feliz del año sin duda!”.

“Dejé al dolor volar, hacia mi libertad. Me citó la eternidad. Mi cuerpo se cansó, mi vida bostezó, pero mi mente sigue en pie. No es una cuenta atrás, es otro ciclo más. Es un principio, no es el fin. Mi alma hoy quiere volar. Ser agua, ser brisa del mar y ser la flor que en tu jardín trepando llegue hasta ti”, fueron las palabras que entonó Salvador.