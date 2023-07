Mateo Carvajal publicó inesperado video con el que aclaró rumores de ruptura con Stephanie Ruiz

No obstante, uno de los temas que más interés despertó en los fanáticos del antioqueño fue la parte afectiva, la cual destacó por las relaciones sentimentales que sostuvo con famosas de la industria del entretenimiento como Luisa Fernanda W y Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador Carvajal. El colombiano, de igual manera, conquistó a los usuarios con el vínculo que construyó en la actualidad con Stephanie Ruiz, una empresaria y modelo.

A este misterioso comportamiento se unió un particular video que publicó la empresaria en su cuenta personal de Instagram, donde le preguntaban por el compromiso con el deportivo. La colombiana no dudó en soltar una pulla, mostrando que no estaba del todo bien con el influencer.