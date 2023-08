Melina Ramírez vivió incómodo momento en ‘Yo me llamo’ por imitador: sus gestos lo dijeron todo

Con pocos días al aire, ‘Yo me llamo’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de la pantalla chica. Y, sin duda, las audiciones son una de las partes más entretenidas para los televidentes, jurados y hasta los presentadores.

Lo cierto es que este sujeto no logró copiar al cantante mexicano y, por el contrario, estaba bastante alejado de su tono de voz.

Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola no dudaron en burlarse de la situación, mientras que en el backstage Melina no podía ocultar su angustia, como si sintiera pena ajena.

Sus gestos fueron tan angustiantes que los televidentes no dudaron en comentar en las redes sociales. “Se nota que Melina ya es mamá. Tiene ese instinto maternal a flor de piel y se preocupa mucho por los participantes” , “Pareciera que fuera familiar de Carin” y “No puedo con las caras de Melina. Hasta yo me preocupé”, fueron algunos comentarios que aparecieron en la web.

El imitador no pasó, pero sí tuvo tiempo para hablar con los jurados acerca de la pasión que siente por cantar. Afirmó que desde pequeño descubrió que su talento estaba en la música, aunque esto no convenció a Pipe y Amparo, quienes no dudaron en soltar la carcajada.