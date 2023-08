La imitadora de Margarita Rosa de Francisco en ‘Yo me llamo’ que sacó de quicio a Amparo Grisales: “Yo no aplaudo, me da pena”

Margarita Rosa de Francisco fue tendencia en Twitter la noche del primero de agosto, pero no por un nuevo video hablando de cómo asume el envejecimiento u opinando sobre el presidente Petro, a quien ha brindado su apoyo de manera incondicional antes y después de su campaña para llegar a la casa de Nariño. El nombre de la actriz figuró en redes sociales debido a la imitación de una participante de Yo me llamo .

“Pero yo creo que Margarita Rosa se va a sentir muy triste. Yo no la aplaudo porque me da pena con Margarita Rosa” , dijo.

Margarita Rosa de Francisco pudo ser cónsul en el Gobierno Petro

“Bueno, algo sobre mi hermana, que supuestamente ha sido nombrada cónsul en Miami, y pues que no es así. Todo comienza con una llamada que me hizo el canciller Álvaro Leyva Durán. Recién fue elegido Petro, Álvaro a quien conozco hace mucho por otras circunstancias, me ofrece al consulado de Miami” , contó la también cantante y escritora.

“Yo había dicho en un tuit que me han restregado hasta la saciedad, que si me veían pidiendo puesto en este Gobierno para mí o para alguien de mi familia, me denunciaran. Entonces, como yo no esperaba esa honrosa invitación del presidente, pues sí me sorprendió. Y cuando le dije a Álvaro Leyva que yo no estaba capacitada para ese cargo, le dije: ‘sabe que si yo le aceptara ese puesto, a la primera persona que llamaría sería a Adriana, mi hermana, como asesora, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto, con muy buena gestión. Es una mujer con una vocación muy profunda y una ética de trabajo que la quisiera cualquier institución’”, dijo.