‘Yo me llamo’: Amparo Grisales no ocultó su nostalgia y soltó lágrimas al recordar a un ser especial; “adoraba esa canción”

Yo me llamo le abrió las puertas a una nueva temporada cargada de sorpresas, música, shows y talento, mostrando lo mejor de Colombia en materia de imitadores. Y este 2023 buscará el doble perfecto que logre una gran multitud en los participantes.

Y, a pesar de que cada edición es diferente y tiene su toque especial, este año el escenario del programa recibió a verdaderos talentos que impactaron con su parecido, su estilo y su calidad vocal, intentando darles vida a sus íconos de la música. Aunque hay bastante exigencia, las sorpresas han sido muy grandes y ya la escuela cuenta con numerosos participantes.

En el reciente capítulo de Yo me llamo, el público pudo ver lo detallistas que estaban los jurados con cada cantante que se presentaba, mirando cómo trabajar su personificación y su voz. Algunos no lograron convencerlos y tuvieron una respuesta negativa, pese al esfuerzo que hicieron por representar al artista elegido.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

No obstante, el episodio número cuatro llamó la atención de algunos curiosos por una particular situación que se vivió en el set. Amparo Grisales, en medio de la audición de un hombre que decía llamarse Vicente Fernández, se mostró nostálgica y emotiva.

Según se pudo ver, la actriz comenzó a emocionarse durante la canción elegida por el imitador y, aunque trató de disimular, fue evidente su tristeza ante Pipe Bueno y César Escola. Una vez el imitador se detuvo, el artista popular aclaró que su colega estaba llorando por un recuerdo de un ser especial.

“Amparito lloró y está así por otra cosa. Por el hermanito”, dijo el caleño, previo a dar su evaluación del cantante.

Amparo Grisales lloró al recordar a su hermano. | Foto: Fotograma, 1:02:41, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

La artista tomó la palabra y especificó cuáles eran los detalles que no la convencían, a pesar de la imagen impecable que llevó el participante al programa. La celebridad fue clara en los bostezos y la falta de tono, por lo que para ella era también una respuesta negativa.

No obstante, allí aprovechó para aclarar la razón de sus lágrimas, puntualizando que eran por el recuerdo de su fallecido hermano, quien disfrutaba mucho de aquel tema de Vicente Fernández. La ‘Diva’ apuntó que era un hombre muy bueno que adoraba a las mujeres, por lo que no le gustaba generalizar al hablar.

La artista se emocionó en el programa. | Foto: Fotograma, 1:02:58, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Las lágrimas es porque sí es una canción que mi hermano, que está en el cielo, siempre la pedía. Adoraba esa canción y por eso yo digo que hay hombres que adoran a las mujeres y que no todos los hombres son malos”, afirmó, agregando que ella era “femenina y no feminista”.

Imitadora de Lady Gaga salió muy afectada de la audición

Según se observó en la nueva temporada del programa se observó cómo ‘Lady Gaga’ regresó al reality musical a través de una colombiana, quien hizo todo un performance de la celebridad mundial. La mujer dio la talla vocalmente, su expresión corporal fue aplaudida y su estilo daba pistas de lo que podría suceder.

Sin embargo, al momento de dar notas graves en el tema Born this way, los jurados comenzaron a tambalear y se vieron dudosos con la decisión que tomarían. La participante fue frenada y los comentarios arrancaron, dando pistas de que posiblemente no avanzaría.

La imitadora salió muy mal de la audición que dio. | Foto: Yo Me Llamo Lady Gaga advierte a los jurados: no se va si no le dan un sí - YouTube Caracoltv

‘Lady Gaga’ no convenció a César Escola, quien vio como detalle grave la ausencia de los graves en la voz. Pese a que le aplaudieron su actitud y su estilo en escena, no fue suficiente para alcanzar una evaluación positiva.

“La actitud está campeona y el ‘look’”, dijo Escola, a lo que Amparo Grisales agregó: “El inglés también”.

“Lástima las notas graves, son muy inseguras y no están bien apoyadas con los agudos”, añadió el argentino, indicando que le daría un ‘no’.

La actriz colombiana tomó la palabra y afirmó que la concursante no cantaba mal, además de que podía dar la talla con entrenamiento y trabajo. “No cantas mal del todo. Tienes muy buena condición”, mencionó.

La imitadora interpretó Born this way. | Foto: Yo Me Llamo Lady Gaga advierte a los jurados: no se va si no le dan un sí - YouTube Caracoltv

Al ver la situación, la imitadora pidió que le dieran una segunda oportunidad y no la dejaran por fuera de la temporada, pues llevaba mucho tiempo preparándose y siguiendo su sueño. Allí afirmó que nadie había creído en ella, por lo que siguió adelante y luchó hasta pisar el escenario de Yo me llamo.

“No, pero escúchenme. Yo estoy segura de que puedo, estoy lista, estoy preparada. Llevo toda mi vida luchando por esto. Nadie creyó en mí, ni en mi familia, y no me importó. Acá estoy y lo voy a hacer. No me bajo de este escenario sin un sí ¡no me bajo! Me van a bajar de acá cantando”, comentó, entre lágrimas, a lo que Amparo Grisales decidió levantarse de su silla e ir a abrazarla.