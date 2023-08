¿Amparo Grisales celosa? Imitadora de ‘JLo’ se robó las miradas de los jurados en el programa Yo me llamo

El reconocido programa de ‘Yo me llamo’ desde sus inicios es uno de los más vistos en la televisión colombiana, siempre ocupando los primeros lugares en los listados de rating, gracias a su éxito el Canal Caracol ha decidido realizar cerca de ocho temporadas en las que su objetivo principal es encontrar a una persona que cante y se parezca físicamente a un artista nacional o internacional.

Este programa ha llamado la atención de miles de personas que se han acercado a buscar una oportunidad ante Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, jurados de esta edición del programa para que sean reconocidos, sin embargo, hay algunos que en vez de causar asombro han logrado decepcionar, hacer reír e incluso enojar no solo a los jurados sino también a la audiencia.

Presentador de ‘Yo me llamo’ reveló que lo obligaron a hacer algo que no quería

En el más reciente episodio, una persona aseguró ser una imitadora de la reconocida cantante Jennifer López, pero a pesar de tener una gran habilidad para el baile , por lo que fue aplaudida, su voz no fue lo suficientemente buena para que el jurado la tuviera en cuenta para hacer parte del programa.

Imitadora de Jennifer López en Yo me llamo 2023 | Foto: Captura de pantalla del video de Caracol Play fotograma: 23:17

Tras aparecer en el escenario con un llamativo vestido y una gran actitud, tanto Pipe Bueno como César Escola se dejaron ver ansiosos por la presentación y felices de tenerla frente a frente, ante las miradas, Amparo Grisales no se quedó en silencio y aprovechando que la imitadora no empezaba su presentación, aseguró que “ojalá cante”, haciendo alusión a que la introducción estaba siendo larga y no estaba cantando.