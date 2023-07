Yo me llamo 2023: los imitadores del capítulo 2 que descrestaron y los que decepcionaron

El aclamado concurso de imitación Yo me llamo llegó a las noches de Caracol Televisión para seguir acompañando y divirtiendo a los colombianos con el mejor talento de los imitadores del país. A pesar de que fueron más 6.000 personas las que audicionaron en todo Colombia, sólo 280 fueron escogidas para viajar a Bogotá y ser conocidas por los televidentes.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

A pesar de que los aspirantes al programa se presentan con la ilusión de ingresar a la escuela que ofrece el concurso para perfeccionar sus imitaciones, no todos logran pasar a la siguiente fase. Sin embargo, los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez tienen la tarea de animarlos y hacerles pasar un rato divertido antes y después de sus interpretaciones.

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

Paulina Rubio

Uno de los personajes que se presentan todos los años al programa de imitación es Paulina Rubio. En esta ocasión, el participante encargado de representar a la famosa chica dorada, una de las artistas hispanas más conocidas a nivel mundial, interpretó el éxito ‘ Ni una sola palabra’ , pero no logró convencer a los jurados.

Joe Arroyo

Joan Sebastián

Sebastián Yatra

Greeicy Rendón

Esta participación causó asombro en Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola pero no por las razones esperadas. ‘ Amantes’ de Greeicy fue la canción con la que esta aspirante se presentó en la audición del programa. Sin embargo, no le fue nada bien.

Yo me llamo 2023 Greeicy Rendón

Darío Gómez

Ryan Castro

Ryan Castro es uno de los artistas de música urbana más importantes del momento en Colombia. Por esta razón, y gracias a su éxito en la industria, inspira a varios de sus seguidores a portar el flow del género. Uno de ellos decidió presentarse a Yo me llamo a cantar una de sus canciones más escuchadas en el último año, ‘Jordan’.

Ryan Castro

Diomedes Díaz

“Hace rato no tenemos un Diomedes”, dijo Amparo Grisales emocionada al verlo llegar al escenario, sin embargo, este sentimiento no duró mucho tiempo, pues el concursante no logró convencer al jurado con su presentación, a pesar de audicionar con un éxito, como lo es el tema ‘Mi ahijado’.