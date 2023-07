Así reaccionaron los jurados de ‘Yo Me Llamo’ al show de imitación de Iván Lalinde y Carolina Cruz en Día a Día

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales lanza duras críticas contra dos antiguos jurados; “este es un concurso de talentos, no de egos”

“Cuando estamos César, Pipe y yo es mi versión favorita. Y no fue que hiciera una exigencia, fue más bien una amorosa sugerencia por todo lo que él aporta. Les dije: “Me lo vuelven a sentar aquí”. Porque además es un ser humano muy lindo, amoroso y podemos interactuar. De repente, a mi lado se ha sentado gente que no tiene el ego domesticado. Y lo bonito de la labor que hacemos los jurados es que, en medio de las discusiones y los puntos de vista de cada uno, hay humor y debe haber conexión. Y eso no ha fluido igual cuando no está Pipe. Con otros no me ha fluido esa misma empatía y no he tenido buena química ”, afirmó la celebridad.