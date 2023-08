“Papi, la buena”: la sorpresa que Maluma le dio a un domiciliario al recibirle un pedido en su apartamento

Lo mejor fue que el domiciliario, al parecer, anonadado, no había avanzado mucho. Tenía el celular en sus manos, como si estuviera escribiéndole a un allegado que acababa de entregarle un domicilio al mismísimo Juan Luis Londoño Arias.

“Eso, manito” , agregó el artista paisa, ajustando el paquete del domicilio, para que saliera en la fotografía. En cuanto al domiciliario, se mostró expresivo con sus gestos, aunque no tanto con sus palabras. “Papi, la buena”, agradeció.

Maluma ya había sido elogiado por su humildad en Medellín

No todos los famosos son excéntricos, como algunos lo pueden imaginar, o mejor: no todos gastan dinero en restaurantes finísimos. No lo hacen siempre, al menos ese es el caso de Maluma, uno de los artistas colombianos de más renombre.