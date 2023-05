Elogian la ‘humildad’ de Maluma por ser captado en un restaurante muy común para los colombianos

No todos los famosos son excéntricos, como algunos lo pueden imaginar, o mejor: no todos gastan dinero en restaurantes finísimos. No lo hacen siempre, al menos ese es el caso de Maluma, uno de los artistas de música urbana de más renombre.

Juan Luis Londoño Arias fue visto en un restaurante muy común para los colombianos, no solo por la variedad en comida que ofrece, sino por la asequibilidad de sus precios. Se trató de un Crepes & Waffles en Medellín.

Un joven de la capital antioqueña que se encontraba en el restaurante con un amiga subió a Twitter un video en el que se veía a Maluma de espalda, junto a una acompañante, revisando su celular.

“Mk, como es que Maluma está sentado en la mesa de al lado jajajajajaja”, publicó.

Maluma es tendencia en twitter tras ser captado en una de las sedes de la cadena Crepes & Wafles en la ciudad de Medellín. “Mk como es que estoy sentado al lado de Maluma”, resalta el joven en su video y menciona que “hasta Maluma come en crepes, eres humilde mi niña :p”. pic.twitter.com/1iaDIoizzm — REVISTA HASH (@revistahash) May 21, 2023

Como era de esperarse, un sinnúmero de fanáticos comentó la publicación, algunos reconociendo la humildad de Maluma al comer en un Crepes, y otros, pidiéndole al tuitero aprovechar su momento para pedirle una foto al cantante.

También llamó la atención que algunos usuarios de esta red social dieran detalles de experiencias de Maluma en Crepes.

Maluma prepara nueva música para 2023. - Foto: Instagram @maluma

Un usuario comentó: “Mi mamá, madre soltera y cabeza de hogar fue la encargada de atenderlo. Me dijo que su crepe favorito es pollo rosarito y su postre favorito es el waffle con arequipe y banano con helado de ron con pasas”.

Entretanto, una seguidora del cantante, expuso: “Yo también me lo encontré una vez en el crepés de la 122 en Bogotá”.

Lo mejor, sin embargo, llegó después, cuando el usuario decidió levantarse de la mesa en la que estaba para pedirle a Maluma tomarse un retrato con él y su amiga. “Lo dudamos mucho, pero a lo último lo hicimos”, escribió y compartió el retrato.

Maluma, poco ‘humilde’ para los carros

El pasado fin de semana, el Pretty boy, dirty boy, como es conocido Maluma, sorprendió a todos sus admiradores después de compartir varios videos en los que se ve su reacción al ver por primera vez el nuevo carro deportivo que se compró con mucho esfuerzo.

Pero más allá de presumir esta nueva adquisición, el paisa dejó unos sentidos y reflexivos mensajes a todos sus seguidores:

“Yo hoy me levanté y dije que me iba a dejar sorprender de la vida, vamos a ver que me trajo la vida. Ahhhh tengo nervios guev**, tengo nervios guev**. No, me morí, qué es esto. Antes de ver eso que hay detrás quiero decir unas palabras, que todas esas cosas materiales son importantes, y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas”, expresó en un primer momento el paisa.

El cantante se mostró muy feliz con la compra de su nuevo carro - Foto: @maluma

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación pa todo el que me está viendo, hi…, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio”, siguió diciendo el artista.

Finalmente, y como suele ser costumbre, cuando cumple un nuevo objetivo, le dio las gracias a todas las personas que hicieron esto posible.

“Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y a todos mis fanáticos, hij… esto es pa ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”.

Este carro es uno de los más rápidos del mundo - Foto: @maluma

El costo de este Ferrari F8 Tributo puede oscilar desde los $1.600 millones hasta más de $ 1.800 millones. Es un carro de alta gama, que combina la elegancia con lo deportivo. Es un diseño italiano, con faros delanteros alargados y entradas de aire traseras similares a las del Ferrari F488.

Uno de los detalles de este automóvil es que el capó está hecho con S-Duct, el cual es utilizado en la Fórmula 1 para optimizar la carga aerodinámica mediante el flujo de aire. La lujosa compra del artista colombiano es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima teórica de 340 km/h.