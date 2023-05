La millonada que cuesta el nuevo Ferrari F8 de Maluma: estas son las mejores fotos de su carro

Maluma es uno de los cantantes de pop, reguetón y trap latino más importantes de Colombia y del mundo. Este hombre saltó a la fama en su país natal en 2011, gracias a sus primeros sencillos musicales como: Farandulera, Obsesión, La temperatura y Carnaval.

Según el Celebrity Net Worth, el artista antioqueño cuenta con una fortuna de más de 12 millones de dólares, que está conformada por propiedades, joyas, carros de lujo y ropa de diseñadores muy reconocidos.

Maluma empezó su carrera desde muy joven y ahora se encuentra disfrutando de su esfuerzo - Foto: Cuenta de Instagram @maluma

Igualmente, de acuerdo con la revista Forbes, entre las actividades que más le producen ingresos están sus conciertos, por los que cobra alrededor de 600 mil dólares. Además, es la imagen de varias marcas y campañas publicitarias en todo el continente y también cobra una gran cantidad de dinero por menciones en sus redes sociales, apariciones en comerciales, algunas entrevistas, películas, entre otros.

Por lo anterior, es normal ver al cantante colombiano disfrutando por el mundo entero junto a su pareja sentimental, su familia y hasta sus perros. A menudo presume los lujos que con arduo esfuerzo ha conseguido, como las propiedades excéntricas que tiene, entre esas las que están en su natal Medellín.

Cabe mencionar que aunque en un inicio de su carrera como cantante le cerraron muchas puertas, luego se le dieron oportunidades de cantar en discotecas y pequeños lugares, logrando salir adelante; gracias a ello ha tenido diversos reconocimientos musicales y hoy en día es uno de los artistas colombianos con más reconocimientos en la industria.

Hace poco fue el encargado de otorgarle el reconocimiento a Mujer del año en los Billboard a Shakira, por su arduo trabajo musical y su trayectoria artística.

Shakira y Maluma son dos artistas colombianos que han colaborado juntos - Foto: Twitter: @shakira / A.P.I.

Además de todo ese reconocimiento que ha conseguido, en redes sociales como Tiktok o Instagram millones de personas lo siguen y están pendientes de sus nuevos proyectos, sus logros y en general de su vida personal.

Este fin de semana el Pretty boy, dirty boy, como es conocido, sorprendió a todos sus admiradores después de compartir varios videos en los que se ve su reacción al ver por primera vez el nuevo carro deportivo que se compró con mucho esfuerzo.

El cantante se mostró muy feliz con la compra de su nuevo carro - Foto: @maluma

Pero más allá de presumir esta nueva adquisición, el paisa dejó unos sentidos y reflexivos mensajes a todos sus seguidores:

“Yo hoy me levante y dije que me iba a dejar sorprender de la vida, vamos a ver que me trajo la vida. Ahhhh tengo nervios guev**, tengo nervios guev**. No me morí qué es esto. Antes de ver eso que hay detrás quiero decir unas palabras, que todas esas cosas materiales son importantes, y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas”, expresó en un primer momento el paisa.

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación pa todo el que me está viendo, hi…, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio”, siguió diciendo el artista.

Finalmente, y como suele ser costumbre, cuando cumple un nuevo objetivo, le dio las gracias a todas las personas que hicieron esto posible.

“Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y a todos mis fanáticos, hij… esto es pa ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”.

El costo de este Ferrari F8 Tributo puede oscilar desde los $1.600 millones hasta más de $ 1.800 millones. Es un carro de alta gama, que combina la elegancia con lo deportivo. Es un diseño italiano, con faros delanteros alargados y entradas de aire traseras similares a las del Ferrari F488.

El Ferrari de Maluma cuesta cerca de 1.800 millones de pesos - Foto: @Maluma

Uno de los detalles de este automóvil es que el capó está hecho con S-Duct, el cual es utilizado en la Fórmula 1 para optimizar la carga aerodinámica mediante el flujo de aire. Además, es uno de los carros deportivos más rápidos de todo el mundo, ya que es empujado por un V8 biturbo de 2,9 litros, con 720 CV de potencia a 8.000 rpm.

La lujosa compra del artista colombiano es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima teórica de 340 km/h.

Este carro es uno de los más rápidos del mundo - Foto: @maluma

Cabe destacar que este no es el primer Ferrari que Maluma compra, pues ya tiene otras referencias en colores amarillo, verde y el tradicional rojo.