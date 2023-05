“Muy caliente”, así se muestra Maluma en sus nuevas y sensuales fotos de Instagram

Maluma ha llegado a un punto de su vida y su carrera en el que sabe muy bien el cuerpo, la presencia y el sentido del humor que tiene, que pone a trabajar a su favor cada vez que quiere y desea exponerse al escrutinio de sus fans en las redes sociales, especialmente, en Instagram, plataforma que más usa y en la que más seguidores tiene, logrando más de 63 millones hasta el momento.

Ya han sido varias las ocasiones en las que el paisa se ha mostrado muy ligerito de ropa en sus fotos e incluso ha osado posar como Dios lo trajo al mundo, contando con la ayuda de su fotógrafa estrella, su novia Susana Gómez, quien es experta en encontrar el ángulo perfecto para que el cantante no deje nada a la imaginación, pero tampoco revele en su totalidad sus grandes atributos.

Maluma prepara nueva música para el segundo semestre de 2023. - Foto: Instagram @maluma

Esta vez, Maluma decidió mostrar solo un plano medio busto de él con una particularidad muy candente… Su cabeza reposa nada más y nada menos que en el derrier de Gómez, quien tampoco tiene problema en mostrar su contorneada figura y más cuando se disfruta de días soleados en tierras antioqueñas, donde reside de forma oficial el cantante, su pareja y parte de su familia.

Otro que también aparece en las fotos es uno de sus perros dóberman, quien ha hecho presencia en la red social en varias ocasiones y es uno de los que ocupa un lugar grande en el corazón del cantante, pues ya son muchos los años que ha estado junto a él y siempre lo espera con muchas ansias en su residencia mientras el antioqueño gira por el mundo con su música.

“Calentando pa’ la gira 🥵 #DonJuan”, fue el titular que Maluma usó en su candente álbum, anunciando que ya está todo casi listo para su gira por las ciudades más veraniegas de España y parte del Mediterráneo, pues el paisa decidió que no necesariamente quiere quedarse tirado en una silla tomando el sol durante este verano, sino que también quiere cantar y bailar junto a sus fans mientras se disfruta de la mejor época del año para la mitad del planeta.

“Me da rabia que sea tan lindo jajajaj”, “La gorrita aquella”, “No antojar tan temprano 🥵”, “Tú sí que sabes 😜”, “Ya no hagas más larga la espera… ¡¡Ya saca el álbum!!🔥”, “Eres piel Morena 🔥🔥canto de pasión y arena ❤️ ❤️”, “El cabello en su punto 👌🏻🥰”, “Mira este chocoramito 🥴😍”, “Estoy celosa”, “Oye que sí papá, la cosa está happy, ay dios 🔥”, “No se conoce la novia solo el 🍑de ella”, son algunos de los comentarios que dejan los seguidores de Maluma en la publicación, que ya cuenta con más de 934 mil likes.

El Ferrari de Maluma

Este fin de semana el Pretty boy, dirty boy, como es conocido, sorprendió a todos sus admiradores después de compartir varios videos en los que se ve su reacción al ver por primera vez el nuevo carro deportivo que se compró con mucho esfuerzo.

Pero más allá de presumir esta nueva adquisición, el paisa dejó unos sentidos y reflexivos mensajes a todos sus seguidores: “Yo hoy me levante y dije que me iba a dejar sorprender de la vida, vamos a ver que me trajo la vida. Ahhhh tengo nervios guev**, tengo nervios guev**. No me morí qué es esto. Antes de ver eso que hay detrás quiero decir unas palabras, que todas esas cosas materiales son importantes, y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas”, expresó en un primer momento el paisa.

El cantante se mostró muy feliz con la compra de su nuevo carro - Foto: @maluma

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación para todo el que me está viendo, hi…, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio”, siguió diciendo el artista.

Finalmente, y como suele ser costumbre, cuando cumple un nuevo objetivo, le dio las gracias a todas las personas que hicieron esto posible. “Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y a todos mis fanáticos, hij… esto es pa ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”.

El Ferrari de Maluma cuesta cerca de 1.800 millones de pesos - Foto: @Maluma

El costo de este Ferrari F8 Tributo puede oscilar desde los $1.600 millones hasta más de $ 1.800 millones. Es un carro de alta gama, que combina la elegancia con lo deportivo. Es un diseño italiano, con faros delanteros alargados y entradas de aire traseras similares a las del Ferrari F488.