“No soy nadie allá”: famosa expresentadora de RCN contó cómo le fue empezando desde abajo en Estados Unidos

Pocos son los programas informativos que quedan en la memoria de los colombianos y Estilo RCN es uno de ellos, en el que no solo se informaban las nuevas tendencias en moda y vestuario, sino que se relataban algunas novedades de la farándula nacional con la conducción de mujeres bellas y que en su mayoría daba inicio a su carrera en los medios a través de dicho segmento de entretenimiento.

Cristina Hurtado, Sara Uribe, Jessica Cediel, Natalia Durán, Laura Tobón o incluso Daniella Álvarez fueron algunas de las mujeres que hicieron parte de este programa, que estuvo al aire desde 2007 hasta 2013 y que incluso su nombre se convirtió en parte de la jerga coloquial de los colombianos, llamando “estilo RCN” a aquellas personas que ostentaban de un gusto particular por la moda.

Foto: Instagram @linapolania. | Foto: Foto: Instagram @linapolania.

Lina Polanía también hizo parte de este segmento en el que no solo aprendió todo lo básico de la labor de un presentador, sino que le valió su entrada directa a la fama a nivel nacional, pues su rostro rápidamente se hizo muy conocido por los televidentes y ella se consolidó como una de las famosas más perseguidas por los paparazzis.

Luego de que el programa terminó e impulsada por el amor de su actual pareja, Javier Motta, Polanía terminó viviendo en Estados Unidos, donde obviamente tuvo que soportar un cambio muy drástico y su panorama como luminaria pública dio un vuelco de 180°.

“Vendí propiedades, saqué mi licencia porque no me podía quedar en la casa esperando. Todo esto pasó porque necesitaba madurar, aprender cosas. Es dificilísimo cuando no te conoce nadie, cuando no sabes hacer algo y necesitas aprender. Eso te lleva a actuar de otra manera, a aceptar otras cosas y priorizar temas”, declaró la presentadora en su entrevista con el matutino Buen día Colombia.

Foto: Instagram @linapolania. | Foto: Foto: Instagram @linapolania.

Lina nunca dejó de buscar oportunidades en lo que sabía hacer y quería seguir haciendo, pero la suerte y la confianza no siempre estuvieron de su lado.

“Empecé a golpear puertas, a conocer a uno o al otro, iba a castings pero nunca pasé ni uno porque había 70 viejas más divinas la una que la otra… yo decía ‘¿a qué me vine acá?’”, aclaró la huilense en una pasada entrevista para La Red.

Actualmente, Lina Polanía ya está en la televisión estadounidense haciendo un programa llamado Girls O’clock, con el que se desenvuelve a la perfección como experta en moda, una de las facetas que desarrolló a la perfección trabajando para el icónico segmento de entretenimiento colombiano.

“En Estilo RCN me hice experta en moda sin querer queriendo. La moda me ha perseguido toda la vida y hasta ahora caigo en la cuenta. Estilo RCN era el referente de moda en Colombia, entré sin saber nada, ni leer un teleprónter… Me gané un concurso a los 20 años y después de siete años estando en el Canal salí como una profesional, una persona reconocida”, añadió Lina en su aparición en el matutino de RCN.

Esta experiencia fuera del país también le hizo repensar su definición de humildad y lo que es verdaderamente en la vida, luego de haber sido una mujer invitada a eventos, reconocida en la calles y que ostentaba de un estatus social al que finalmente se acostumbró.

Foto: Instagram @linapolania. | Foto: Foto: Instagram @linapolania.