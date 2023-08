Laura Barjum rompió el silencio y expuso su relación con Diego Sáenz; reveló si terminaron

En diálogo con Mañana Express , Laura Barjum se soltó y contó sobre la experiencia que estaba atravesando, precisamente después de lograr una beca en una de las mejores academias para estos temas. “ Yo recuerdo en el 2012 cuando me mudé a Bogotá y mis maestros hablaban de estudiar en Los Ángeles, y no me las creo que esté acá, en el que adicionaron más de 1000 personas y solo pasamos 30 ″, contó en el diálogo con Santiago Vargas.

No obstante, en esta charla salió a flote el rumor de la supuesta ruptura amorosa con Diego Sáenz, el cual invadió las redes sociales de ambos. La presentadora no dudó en desmentirlo y asegurar que todavía seguía en una relación con el locutor.

“Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”, dijo la exreina.