El comentario de Claudia Bahamón a Diego Sáenz que desató los “celos” de Laura Barjum

La pareja compite en el reality de cocina y su presentadora no dudó en lanzar un piropo que no gustó mucho.

En MasterChef ha pasado de todo, desde la preparación con forma de comida para gatos que presentaron ante los jurados, la divertida expresión de Nicolás de Zubiría a los platos de Francisca Estévez y ahora la reacción de Laura Barjum, modelo y exreina de belleza, cuando Claudia Bahamón le lanzó un cumplido a Diego Sáenz.

De hecho, Laura y Diego son pareja y lo curioso es que en este momento están disputando el premio del reality de cocina, lo que los ha puesto contra la pared en más de una ocasión.

La pareja está compitiendo en el programa de cocina - Foto: @canalrcn

El postre fue la prueba que debían superar los participantes y en el momento en el cual debían pasar con el jurado. Christopher Carpentier, de manera un poco sugerente, llamó al frente a Diego, diciéndole “Vamos a llamar al hermoso”. La reacción de Laura Barjum fue inmediata y comentó detrás de cámaras, “en qué momento mi novio se volvió el postrecito de todos”.

La manera en la que el juez llamó al locutor desató las risas de los demás participantes, quienes de inmediato entendieron a quién se refería. Una vez al frente, Sáenz presentó su preparación y Carpentier vuelve a tomar la palabra diciéndole al locutor: “Quiero aclarar que cuando dije: ‘Que pase el hermoso’, me refería al postre, no a usted”.

Claudia quiso defender al presentador y agregó un comentario que daría pie a las miradas sospechosas de Laura. “Es que él también es un postrecito, son dos postres” dijo Bahamón. Ante esto, la reina lanzó una expresión de “Uyyy” que se alcanzó a escuchar entre los concursantes.

Claudia Bahamón en un reto de campo de 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Fotograma: 3:50 seg. Video 'Kika vuelve a la competencia con delantal negro'. YouTube: Canal RCN

Detrás de cámaras, Laura hizo su aclaración frente al comentario, “Un postrecito de la vitrina, no se meten cucharadas”, fueron las palabras de la exreina de belleza, que finalmente se lo tomó con gracia.

En capítulos anteriores ya se había presentado un hecho incómodo entre la pareja de participantes. La situación se presentó cuando Diego Sáenz tuvo que realizar una prueba en parejas junto a Daniela Tapia, y a la hora de presentar el plato ente el exigente jurado dijo: “me tocó hacer el delicioso con Daniela”.

Claudia Bahamón, quien preguntó a la exreina si se encontraba bien, obteniendo como respuesta: “No tengo nada para decir, adelante allá a ver si está delicioso”.

Fue evidente la cara de disgusto de Laura en ese momento, quien no se sintió nada cómoda. Por más que Diego trató en su momento de explicar la razón de su comentario, la verdad es que no salió muy bien librado, pues evidentemente esta situación no le cayó nada bien a Laura Barjum, quien simplemente respondió con un “ok”.

Así fue el 'enojo' de Laura Barjum en el 'reality' con Diego Sáenz. - Foto: Fotograma, 00:07, Diego sorprende a Laura en la competencia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

Al escuchar estas palabras de su pareja, la también modelo no pudo evitar hacer una cara de desagrado, aunque estuvo en medio de las risas de todos los presentes. Hasta uno de los chefs respondió: “Se puso brava”, dijo entre sonrisas Jorge Rausch.

Al terminar la presentación del plato, Diego intentó darle un beso a la exreina, pero ella no se dejó: “No quiero ningún beso. Échate para allá que yo no quiero ningún beso ahorita, sigue con tu delicioso que hasta a huevo les supo”.

De todo se ve en la cocina de MasterChef y es obvio que entre la tensión del momento, el afán por llevar ante los jurados una buena preparación y los nervios, van saliendo situaciones que dejan ver el temperamento de las diferentes celebridades.

Es de recordar que Laura González, más conocida como Laura Barjum, se robó el cariño de todos los colombianos cuando en 2017 logró coronarse como virreina universal en Miss Universo, luego de la buena racha que tuvo Colombia en este certamen de belleza desde 2014, cuando la barranquillera Paulina Vega se coronó como la mujer más hermosa del mundo y luego vino el fatídico error con Ariadna Gutiérrez, también virreina, y posteriormente el ascenso a primera finalista de Andrea Tovar.