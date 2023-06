Polémica en ‘MasterChef Celebrity’: concursante revela trato discriminatorio debido a su origen

El reconocido programa de cocina ‘Masterchef celebrity’ es uno de los realities más vistos y comentados de la televisión colombiana en los últimos meses; los integrantes, las recetas y las historias que ocurren dentro y fuera de la cocina del programa se convierten en tema de discusión en las redes sociales.

Para la temporada del año 2023, el programa reunió a varias figuras públicas entre actores, influenciadores, comediantes, entre otros, para que cada persona demostrara sus diferentes habilidades en la culinaria.

Una de ellas es la actriz Daniela Tapia, quien desde los primeros episodios se ha ganado el corazón de los colombianos gracias a su talento que la convierten en una de las favoritas y mejores cocineras del programa. A pesar de su gran talento para la cocina como para la actuación, Tapia sorprendió en sus redes sociales realizando una denuncia pública de un lamentable hecho.

La nacida en la isla de Cuba, recientemente, comentó en una transmisión en vivo por medio de su Instagram que en repetidas ocasiones ha sido centro de discriminación por su nacionalidad. “Dicen que debería salir de ‘Masterchef’ por el simple hecho de que soy cubana y que deberían quedarse los colombianos, porque esto es ‘Masterchef’ Colombia y no Cuba. Me ha dolido tanto, les confieso, porque soy una persona que llegué a Colombia cuando tenía 5 años. Lo que quiere decir que yo amo a Colombia, me considero colombiana, defiendo con garra a Colombia”, indicó la actriz de 36 años.

Según la mujer, ha recibido múltiples comentarios en sus publicaciones de personas que rechazan que ella haga parte del reality siendo extranjera. Daniela también aseguró sentirse triste y decepcionada por esta situación, pese a estar viviendo en Colombia desde que era una niña.

Daniela Tapia subió la temperatura en MasterChef Celebrity

Daniela Tapia decidió encender 'MasterChef Celebrity' al realizar un sensual baile que enamoró al jurado y a los colombianos.

Tanto es así, que por estos días la cocina más famosa del país volvió a encender los fogones para que veamos en las pantallas a varias personalidades compitiendo para demostrar quién es el mejor cocinero de la temporada 2023.

Para esta versión, nuevamente vemos a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier, acompañados de Claudia Bahamón como presentadora.

Entre los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 2023′, está Daniela Tapia, una hermosa actriz cubana que enamora a cualquiera con sus curvas.

Actualmente, se le ha visto demostrando su talento culinario en la cocina de ‘MasterChef Celebrity 2023′, donde aunque no ha sido de las que más han destacado, no han faltado sus ocurrencias en el programa.

Evidencia de esto, un sensual baile que hizo recientemente, con el que cautivó tanto a los jurados como a los televidentes al mover su curvas.

Y es que en uno de los más recientes capítulos, los concursantes llegaron a la cocina muy animados cantando y bailando, por lo que Daniela aprovechó el momento para sacar sus pasos prohibidos frente a los chefs y ante las cámaras.

El movimiento de la retaguardia de Daniela Tapia dejó a los jurados cautivados y a los televidentes sin aliento.

“Definitivamente, se sabe quién es el alma de MasterChef”; “Jajaja hermosa mi Dani”; “Dios mío, lo que me había perdido. Que swing!”; “Divina ! Ella transmite la alegría por donde va!!! ❤️”; “Definitivamente usted baila muy bueno 😍😍🙈”; “Jajajaja quisiera tener esa actitud extrovertida, ese flow 🫶🏻 me divierte mucho”, fueron algunos comentarios que recibió la joven en su post.