Participante de ‘MasterChef Celebrity’ se destapó y reveló frustración que carga en su vida: “es muy doloroso para mí”

Laura Barjum se convirtió en una de las mujeres más hermosas de Colombia, luego de ser coronada como Señorita Colombia en 2017 y primera finalista en Miss Universe del mismo año. La caleña, que residió por mucho tiempo en Cartagena, conquistó en estos escenarios con su belleza, su carisma y su personalidad, explotando en emociones y reacciones genuinas.

Tras su paso por los certámenes y reinados, la colombiana comentó en varias ocasiones que su sueño era ser actriz y, por tal motivo, emprendería un camino en esta industria, intentando forjar una profesión frente a las cámaras. Al ingresar a este mundo, la actual participante de MasterChef Celebrity 2023 se inclinó por la presentación y formó parte de proyectos de entretenimiento.

Sin embargo, su paso por producciones y telenovelas no la ha llenado como ella esperaba, pues no realizó aún el papel que la consagrara e impulsara con más fuerza en este oficio. Laura Barjum comenzó a sentir esa necesidad por prepararse más y así alcanzar sus metas con respecto a la actuación.

Recientemente, en entrevista con Lo sé todo, Laura Barjum se sinceró y recordó cómo inició su camino en esta profesión, detallando que no ha experimentado lo que deseaba y se convirtió en una especie de frustración interna.

La exreina fue clara en que es un tema doloroso y no lo oculta, pues considera que es importante exponer algo por lo que pueden pasar más personas en el día a día.

“Es muy loco, recuerdo que cuando empecé a ser una cara familiar, siendo reina de belleza, yo decía: ‘Yo soy la reina actriz’. Y no ha pasado mucho por ahí, pero ha sido un tema doloroso, para mí, pero cada día quiero compartirlo más porque creo que todos tenemos alguna frustración”, indicó en el diálogo con el formato de televisión.

La celebridad puntualizó en que realizó muchos castings y buscó opciones en diferentes proyectos, pero al ver que no llegaban papeles buenos o que encajaran en lo que deseaba, su seguridad se estaría viendo afectada. La artista mencionó que sus allegados y amigos la apoyan en todo, dándole ánimos para seguir en busca de sus sueños.

“Hago ‘castings’ todo el tiempo, me preparo todo el tiempo, mis maestros me dicen que soy buena y yo tendré que creerles, porque hago ‘castings’ todo el tiempo y no todos salen. Ha sido un proceso largo, difícil, tengo un equipo que confía un montón en mí y cree en mi trabajo”, comentó en la charla.

No obstante, la famosa de MasterChef sí reveló que se irá a estudiar fuera del país y se preparará lo suficiente, esperando retomar a futuro en la industria y así llegar a los objetivos que tenía de ser una gran actriz.

“No ha llegado ese gran personaje con el que pienso conquistarlos y cautivarlos; llegará. Sigo estudiando, ahorita me voy a exterior a estudiar, fui aceptada en una escuela superprestigiosa. Mejor dicho, el talento no falta, eso dicen, pero la oportunidad no ha llegado y nos pasa a todos”, mencionó, mostrándose emocionada y con ánimos de crecer.

Laura Barjum también quiso hacer una graciosa analogía con respecto a la actuación, poniéndola de ejemplo como un novio tóxico que no puede soltar y que desea alcanzar de una u otra forma. Es importante aclarar que Diego Sáenz, famoso locutor, es la pareja sentimental de la exSeñorita Colombia, acompañándola y respaldándola en todos sus planes a futuro.

“He dicho mil veces que la actuación se queda a un ladito, mil veces lo he dicho, pero es mi novio tóxico, mi real novio tóxico. Lo amo tanto, amo tanto la actuación, que siempre vuelvo a estudiar y mis maestros saben que, si me toca pagar y estudiar para actuar, yo lo hago, no importa… Llegará el momento en el que pueda trabajar haciendo esto que tanto me gusta”, dijo.

Es importante recordar que Laura Barjum ya trabajó en proyectos como Bloque de búsqueda, Tu voz estéreo, María Magdalena, Bolívar, Los Briceño y Decisiones.