‘MasterChef Celebrity’: famosas tuvieron picante y fuerte cruce; se tiraron vainazos frente a cámaras

MasterChef Celebrity arrancó una nueva temporada en 2023, presentando inesperados y divertidos famosos talentosos que llegaron a contagiar de energía la cocina más famosa de la televisión colombiana. Esta edición le dio inicio a una etapa distinta y única, llena de sorpresas y retos, de la mano de Claudia Bahamón, como la presentadora, y Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier, en el rol de jurados.

Christopher Carpentier y Claudia Bahamón en "MasterChef Celebrity" - Foto: Cuenta de Instagram @chriscarpentier

Poco a poco, la competencia fue mostrando la sazón de los concursantes, las estrategias de algunos y las opiniones entre compañeros. Aunque el ambiente siempre plasmó una buena onda, en los últimos capítulos se logró ver las rencillas que aparecieron en el juego y que sentenciaron posibles rivalidades.

No obstante, recientemente, MasterChef Celebrity se robó las miradas de los fieles televidentes con una inesperada situación que quedó evidenciada frente a las cámaras, pues dos famosas tuvieron un picante y agudo cruce de vainazos. Todo se dio en repartición de equipos, por lo que los demás participantes se percataron del tenso ambiente que se formó.

En las imágenes, que se compartieron también en redes sociales, se apreció que todo inició cuando Natalia Sanint, locutora colombiana, estaba eligiendo a sus compañeros de prueba y soltó una pulla relacionada al trabajo en equipo. La famosa de la radio no dudó en poner su posición y manifestar que no buscaba que “la regañaran” al momento de cocinar.

La concursante tiró pullas contra Martha Isabel Bolaños. - Foto: Instagram @natasanint_

De acuerdo con lo que quedó registrado, la concursante describió al famoso que llegaría a su grupo, indicando que era chévere y creativo, dándole una buena onda al trabajo en la prueba. Allí soltó que no deseaba que le llamaran la atención en el proceso y por eso se quedaba con su colega.

“Es una persona chévere e inventa cosas chéveres en la cocina. Me cae bien y pienso que hay que escoger para el equipo gente que es chévere y que no me va a regañar. Escojo a Julio”, dijo Sanint, soltando sonrisas en algunos de los competidores.

Ante esto, Claudia Bahamón tomó la palabra y la observó fijamente, intentando averiguar por qué decía eso. “¿Quién te regaña?”, preguntó la conductora del programa con un tono de seriedad.

“No, estoy jodiendo, nadie me regaña”, contestó la locutora, evitando entrar en detalles sobre el tema.

Sin embargo, fuera del set sí relató que su ‘raye’ venía de una prueba que hizo con Martha Isabel Bolaños, quien le habló fuerte y estresada en medio de la preparación que hacían. “En el reto que me hice con Martha Isabel ella me regañaba y me decía: ‘No, mira esto’, me hablaba toda estresada”, contó.

Ante lo dicho frente a las cámaras y los jurados, Martha Isabel Bolaños, a quien iba dirigido el vainazo, tomó la palabra y mencionó que no estaba interesada en congeniar o acercarse a la locutora, pues estaba desconcertada y desubicada con las pullas que salieron a flote.

Martha Isabel Bolaños, más conocida como "la pupuchurra". - Foto: Instagram

“Nada qué ver, es una persona con la que no me interesa acercarme, eso que hizo frente a las cámaras me dejó desconcertada… Necesito fuerza vital para aprender a cocinar, no para complacer ni agradarle a nadie”, dijo la famosa actriz que interpretó a ‘La pupuchurra’.

Natalia Sanint tuvo que elegir al último competidor para su equipo, tomando la decisión entre ‘El negrito W’, creador de contenido, y Martha Isabel Bolaños. Ahí fue cuando no dudó ni un segundo y se quedó con el influencer, indicando que no daría razones al respecto de porqué se quedó con él en lugar de la artista.

La actriz integró el grupo de Karoll Márquez y fue recibida en buena onda por sus compañeros, a quienes les expresó la molestia y enojo que llevaba por dentro por lo sucedido.

Martha Isabel Bolaños estalló por incómodo momento en MasterChef - Foto: Instagram @marthaisabelii - Foto: Instagram @marthaisabelii

“¿Por qué me tienen esa fama tan hiju%$&?”, preguntó la celebridad colombiana con bastante incomodidad, a lo que Daniela Tapia expresó que Bolaños estaba dolida al ver las actitudes de Natalia Sanint.

La integrante del elenco de Yo soy Betty, la fea no dudó en mencionar que no estaba a gusto con lo sucedido, pues la dejaron de última por su carácter y no por cocinar mal. “Esa famita de regañona, mandona, maltratadora, como dijo Natalia, no se lo acepto porque todas las mañanas me saluda: ‘¿Cómo estás, Marthica?’”, dijo, agregando también: “¿Por qué no es frentera?”.