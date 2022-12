Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ se destapó y reveló varias verdades sobre el programa, ¿se fue por Claudia Bahamón?

MasterChef Celebrity despertó todo tipo de reacciones entre sus fieles espectadores y seguidores con una temporada 2022 cargada de sorpresas, talentos, recetas, retos y pruebas inesperadas. El grupo de famosos que decidió asumir este desafío se le midió a cocinar distintos alimentos, platos y menús, derrumbando las barreras que tenían en sus conocimientos.

Sin embargo, esta entrega se vio marcada por la salida de una participante, quien dejó sin palabras a más de uno con su retiro y la decisión que tomó. Aquel capítulo no entregó mayores detalles, mencionando únicamente que en el lugar de la famosa entraría una concursante que fue eliminada al inicio y deseaba continuar aprendiendo.

Meses después de que esto ocurriera, y ante varias preguntas que surgieron entre el público, Alexandra Montoya decidió romper el silencio bajo unas reglas que tiene con MasterChef Celebrity y revelar algunas verdades sobre el programa. La reconocida locutora se sinceró y abrió su corazón para comentar cuáles fueron las razones que la llevaron a desistir de la competencia.

Recientemente, la periodista concedió una entrevista en Tropicana, donde respondió inquietudes y fue clara con los motivos que la impulsaron a abandonar la experiencia culinaria del Canal RCN. Pese a que se especuló mucho al respecto, la imitadora señaló que el adiós a este proyecto fue porque “no era feliz” y la distancia con su hijo la afectaba.

“Tengo una cláusula de confidencialidad, por supuesto que no puedo contar ciertas cosas, pero uno tiene que estar donde se sienta bien, donde se sienta a gusto, donde las reglas sean iguales para todos. Yo me di cuenta de que no era feliz, no estaba feliz. Yo no podía ver a mi hijo, de lunes a sábado eran grabaciones de jornadas difíciles, y la prioridad en mi caso es mi hijo, no hablo por nadie más. Sabía que eran unas jornadas extensas, pero no me imaginé que tanto”, dijo en el diálogo, en el que apuntó en que aceptó el reto porque le gusta probar cosas nuevas, pero nunca pensó que el ritmo fuera tan pesado.

Ante los comentarios que surgieron en la conversación con sus colegas, Alexandra Montoya indicó que no se fue mal de MasterChef Celebrity y que, por el contrario, todo fue distinto para ella, ya que había ganado con un postre que realizó junto a Tatán Mejía y no había tenido lío con sus compañeros.

“Me fui ganando, me fui con un postre bien hecho en el balcón con Tatán Mejía. Al otro día dije: ‘Hola, los quiero mucho, un besito a todos’. Yo no pelee con nadie, yo no tuve una discusión con nadie. La vida no es solo plata, puse eso en la balanza e hice lo que Dios me dio: tranquilidad, serenidad y paz, pero no era feliz”, mencionó en Tropicana.

Sin embargo, uno de los puntos que salió a flote en la entrevista fue el supuesto malestar con Claudia Bahamón, del cual se rumoró mucho por la actitud que, aparentemente, tuvo la presentadora al momento de anunciar el retiro de Montoya. Varias personas aseguraron que entre ellas hubo un cruce y por eso se generó este ambiente tenso en el formato televisivo.

La locutora no tuvo problema con referirse al tema, señalando que no es amiga de Claudia Bahamón, pero tampoco se llevan mal o posee una enemistad. Para la periodista, la reacción de la colombiana estaba ligada a su papel en el reality y no era algo personal.

“Claudia no estaba contenta”, dijo uno de los integrantes del programa radial sobre la reacción de la modelo, a lo que la imitadora respondió que todo hacía parte del reality: “No sé por Claudia. Pues ella es la presentadora, ella tiene que hacer un papel. Gente se ha ido porque se ha enfermado o tiene otros compromisos”.

Para finalizar, agregó que no renunció por ningún cruce personal con nadie, mucho menos con la presentadora, por lo que al encontrarse en eventos todo se queda en un plano cordial: “Nunca hemos sido amigas, nos hemos encontrado en diferentes escenarios, pero no hemos sido amigas”.