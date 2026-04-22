El Canal RCN se la jugó con el regreso a las pantallas de ¿Qué hay pa’ dañar?, formato ya conocido que busca nuevamente apostarle al público joven y posicionarse como una alternativa en la franja matutina del país.

Con la incorporación de Diego Sáenz, Jessica Bohórquez y Alejandra Villeta, la producción pretendía dar un giro editorial tras las controversias que marcaron sus ediciones anteriores.

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Pese a que la propuesta atrapó a nuevos usuarios y espectadores, todo tuvo un cambio inesperado con el anuncio que hizo una de las presentadoras del formato. Según se vio, una publicación sirvió como escenario para revelar su salida del proyecto.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Alejandra Villeta, conocida como Aleja Villeta en plataformas digitales, compartió un post en su cuenta oficial de Instagram, anunciando que ya no estaría más en el formato de entretenimiento.

La creadora de contenido aprovechó y recopiló una serie de fotos y videos, con los cuales destacó lo agradecida y feliz que se iba de ¿Qué hay pa’ dañar?. La famosa no explicó ni entró en detalles al respecto, pero sí apuntó que estaba feliz con lo vivido.

“Mes leees juiiiii! 🥹 Bye bye ¿Qué hay pa’ dañar? 💜 Gracias a todxs, lxs llevo en el cora. Sigan dañando todo (obvio tenía que poner la canción de protagonistas)“, escribió en el pie de foto de su carrete.

En las postales se le ve posando en la silla de trabajo, con los logos del proyecto, con su compañera Jéssica Bohórquez, con invitados que pasaron por el espacio y con el equipo que la rodeó.

Varias personas elogiaron el trabajo y talento de la influencer, asegurando que le daba un toque especial a esta idea. Muchos indicaron que ya no sería igual el formato, pues ella le imponía energía y anécdotas muy particulares, cargadas de humor.