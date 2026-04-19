¿Abandonará la competencia? Participante de ‘La casa de los famosos’ hace inesperada confesión antes de la eliminación

Poco antes de una nueva jornada de eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia’, que se llevará a cabo este domingo 19 de abril, el actor Juan Carlos Arango sorprendió a sus compañeros tras hacer una inesperada confesión que aumentó la tensión en el reality y dio indicios de un giro que lo cambiaría todo.

Aunque se ha salvado en varias etapas de la competencia, gracias al apoyo del público, y logró entrar al top 10, en el que muchos anhelan estar después de varios meses lidiando con la convivencia y el encierro, el actor manifestó que siente que su ciclo allí ya se cumplió.

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Esta declaración se produjo luego de una profunda conversación que sostuvo con su colega, el ‘Flaco’ Solórzano, quien además se ha convertido en uno de los grandes amigos que le ha dejado la actuación.

Según Arango, en medio de esta charla se tomó un tiempo para reflexionar con más calma sobre los aprendizajes que le ha dejado su paso por el reality. En ese proceso, analizó lo que ha sido su evolución personal dentro de la competencia y, a partir de esa introspección, concluyó que ha llegado a un punto en el que considera que es el momento indicado para abandonar el programa.

“En la medida en que pasa el tiempo, uno va mostrando su parte natural; yo no diría que mala, sino que natural. En mi caso es que soy una persona mayor y que puedo ser muy malgeniado”, expresó inicialmente el actor.

De igual forma, explicó las razones que lo llevan a contemplar esta decisión y aseguró que siente la necesidad de volver al mundo exterior.

“De verdad, eso es lo que más temía de este juego, que me fueran a sacar la piedra, y hace poco lo lograron porque se me metieron con un hijo. Entonces yo digo: vea, hermano, antes de embarrarla aquí, es mejor que me vaya”, agregó.

Sin embargo, por ahora será el público quien tenga la última palabra sobre quién será eliminado en la noche de este domingo, 19 de abril, a menos que él mismo decida retirarse voluntariamente del reality y asumir las consecuencias de esa decisión.

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En la placa de nominados aparece su nombre, por decisión del público en una dinámica que se llevó a cabo el miércoles, junto al de Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Aura Cristina Geithner y Campanita.

Pese a que fueron los mismos televidentes quienes lo eligieron para hacer parte de la placa, el reality siempre da sorpresas, por lo que muchos están a la expectativa de conocer quién será el próximo participante que le dirá adiós a la competencia.