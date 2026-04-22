Toman medida por desconcertante situación en ‘La casa de los famosos’; sale a la luz verdad sobre la competencia

La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar con su tercera temporada, despertando reacciones y comentarios entre sus seguidores. Muchas personas siguen pendientes del juego, buscando conocer al próximo ganador.

Integrante anunció su decisión sobre ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, del Canal RCN, y se despidió: “Sigan dañando todo”

En medio de la competencia, algunas miradas se ubicaron en una información que fue difundida en redes sociales, donde se aseguraba que ya existía un top cuatro de finalistas y un orden respectivo para la salida de los participantes.

Ante esto, muchos usuarios expresaron sus quejas y mostraron su inconformidad, reprochando la veracidad con la que se desarrollaba todo al interior del juego y las votaciones.

Por tal motivo, el Canal RCN decidió pronunciarse al respecto, mediante la publicación de un comunicado oficial en el que aclaró dicha acusación. La producción frenó en seco lo que se hablaba en redes sociales, asegurando que nada era real.

RCN se pronunció sobre tema que rodea a 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos'

De acuerdo con el texto, han sido falsas comunicaciones las que han rondado el proyecto, precisamente por personas malintencionadas que tergiversan las piezas visuales y aprovechan para generar polémica.

“En las últimas horas ha circulado en redes sociales una falsa comunicación en la que personas inescrupulosas hacen uso indebido de la imagen oficial del Canal RCN para simular una circular interna en la que, presuntamente, personal de la producción de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ establece, de manera arbitraria, el orden de eliminación de los participantes”, se lee.

“Es importante aclarar que Canal RCN jamás ha realizado este tipo de comunicaciones y el montaje de la pieza que circula en redes no hace parte de los lineamientos del formato, porque, además, atenta contra la transparencia de los procesos de votación que siempre se han garantizado”, aclaró.

Por último, el canal fue enfático en que todas las votaciones se realizaban de manera correcta y transparente a través de su página web, llevando un control de participación de los televidentes, quienes elegían a quién salvar o eliminar.

“Como es de conocimiento público, la elección de quiénes continúan en competencia siempre la toma el público, que apoya a sus participantes favoritos a través de la votación en la página www.lacasadelosfamosos.com, o por la expulsión de alguno de ellos al romper el reglamento del juego”, concluye.

De esta manera, la producción se encargó de desmentir cualquier información errada o mentirosa que acuse de tratos o trampas al interior de la competencia.