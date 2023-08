Estos serían los nombres de los participantes de una nueva temporada del ‘Desafío’

El desafío se ha consolidado como uno de los reality shows de mayor audiencia en los últimos años, atrayendo a cientos de televidentes que sintonizan emocionados cada episodio en el canal Caracol. A medida que los participantes se enfrentan a desafíos y pruebas en busca de la victoria, los espectadores se sumergen en emociones, celebrando cada logro y una conexión genuina con los concursantes.

Desafío The Box | Foto: Fotograma, 1:18:52, Dos mujeres son sentenciadas y un hombre vuelve a salir por exámenes médicos | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

Pero lo más intrigante de esta dinámica es que, más allá de la adrenalina que despiertan las intensas competencias, los seguidores se mantienen atentos a las experiencias personales de los protagonistas y, por supuesto, a las cautivadoras historias que van tejiéndose a medida que avanza el concurso.

Y es que tras el final del programa este 2023, la audiencia pide a gritos una nueva temporada, sin embargo, no será sino hasta el próximo año cuando se celebren los 20 años de este reality.

En reciente entrevista, Juan Esteban Sanpedro confirmó la noticia y la razón es clara: son muy pocos los programas de televisión que logran llegar a los 20 años de emisión ocupando los primeros lugares de audiencia dentro de este medio.

“(...) Sabemos que tenemos un compromiso muy grande con el programa… sabes que vuelve a ser el número uno de la televisión colombiana, batiendo otra vez récords, y hay que consentirlo y darle todo lo que se merece, porque es una marca muy importante para Caracol”, dijo el vicepresidente de entretenimiento en entrevista con Pulzo.

Aunque no se han dado mayores detalles con respecto a lo que los colombianos veremos el próximo año en el Desafío, se sabe que se avecinan grandes y buenas sorpresas, entre las que están el cambio de locación y la temática novedosa.

El cambio de locación se confirmó desde el estreno de la edición de los 19 años del programa, cuando se conoció que la de 2023 era la última temporada del ‘Desafío The Box’ en Tobia, pues la ‘Ciudad de las cajas’ había cumplido su ciclo.

Ganador del Desafío The Box | Foto: @DesafioCaracol

Por ahora, República Dominicana no será la sede de este reality en esta ocasión, aunque no se descarta que en un futuro vuelva a serlo. Según lo afirmó el propio Sanpedro, Cap Cana no hará parte de la nueva temporada.

“A Cap Cana no creo que volvamos por lo pronto—volveremos algún día porque es nuestro lugar consentido—, pero creo que de pronto algo medieval se está poniendo en el panorama (de 2024)”.

Aunque esta es solo una pista acerca de los cambios que los televidentes veremos, son muchas las inquietudes que quedan alrededor del tema, pero lo que sí es fijo es que el otro año tendremos un Desafío por todo lo alto con una gran renovación.

Ahora, en una cuenta de la red social TikTok, un usuario se dio a la tarea de recopilar las historias de los participantes que han publicado hasta el momento que fueron invitados a la versión del próximo año.

Bogda, Byron, Moisés de 2022, Alexa, Camila, son algunos de los participantes de otras versiones que habrían recibido la invitación.

Hasta el momento el canal no ha confirmado nada, pero quienes han subido a sus cuentas que recibieron la invitación se han mostrado felices al respecto.

Ya han pasado varios días desde que el reality llegó a su fin y muchos en redes sociales siguen sin asimilar la derrota de Guajira, quien para muchos tuvo que haber sido la ganadora del Desafío The Box, y por esta razón Aleja ya se mostró cansada y prefirió hablar de la situación que ya la tiene cansada.

En sus redes sociales, la ganadora del Desafío dijo: “Escucho y veo mucho que comentan la palabra ‘suerte’. No sé si saben que, antes de cada prueba, el juez nos explica en qué consiste cada obstáculo, incluso él mismo nos mostró cómo hacer el tiro. Es muy fácil pegarles a los cuadros, pero para que dé la vuelta, tiene que haber lógica y estrategia. No es un secreto que yo soy muy buena en definición porque me tomo las cosas con calma, entonces más que suerte, era habilidad”.

Y agregó: “Pasen la página con ese comentario. Si ustedes creen que es suerte, pues créanlo. No quiero sonar un poco prepotente, pero ya me lo gané. ¿Que no la merecía? Claro que sí, porque comí mie…, fui la mujer que más fui a muerte y muchas cosas más, pasen la página y sean felices”, agregó la exparticipante.