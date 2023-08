Andrea Serna despertó la envidia de muchos con un viaje soñado; está en un lujoso destino

View this post on Instagram

A lo anterior, también agregó que: “En lo laboral he crecido un montón, soy una persona que valoro mucho a mi equipo de trabajo y me gusta desarrollarme en espacios de colaboración en los que podamos plantearnos objetivos en común para sacar resultados colectivos”.

“Creo que la mujer en la que me he convertido es una que prioriza la tranquilidad por sobre todas las cosas, que ahora toma decisiones desde la calma y que medita ante las preguntas difíciles. Además, porque ahora no lo hago solo por mí, sino que también pienso en cuidar a quienes me rodean”.