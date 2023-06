Andrea Serna compartió su secreto sobre el alimento que la ayuda a tener un cuerpazo

La fama que Andrea Serna se ha ganado como una de las mejores presentadoras de la televisión colombiana es indudable, como también lo es su escultural figura que le quita el sueño a más de uno.

Su vida disciplinada hace que desarrolle rutinas físicas y alimentarias que le han ayudado a mantenerse tonificada y saludable. Aparte de las rutinas de ejercicios, Andrea confiesa que su gran secreto es alimentarse con frecuencia, por lo menos cada tres o cuatro horas, y consumir proteína que, aparte de encontrarla en suplementos dietarios, la obtiene en un alimento que no puede faltar en el mercado de cualquier familia del país y que se ha convertido en el complemento infaltable de su menú diario.

“Mi testimonio es que no hay que hacer dietas extremas, hay que comer bien, no se trata de eliminar tantas cosas”, confesó hace un tiempo a la Revista Vea.

Andrea es la presentadora actual del programa El Desafío y reveló hace un par de semanas lo que come en el reality del Canal Caracol. Dentro del menú, resalta el huevo, alimento que consume mucho (cuatro por la mañana y cuatro por la tarde).

A esta confesión se suma una declaración que hizo hace un tiempo su amiga Carolina Cruz cuando grabó un video almorzando en casa de la presentadora: “A esta hora todos los días se traga un plato de arroz con huevo”.

Para Serna, esta combinación (de bajo costo y de muy fácil preparación) es uno de sus platos preferidos y sería la clave de su escultural cuerpo: “Como arroz con huevo como si no hubiera un mañana. ¡Mi merienda favorita!”.

Cabe aclarar que el tipo de huevo con el que come este cereal es duro y no frito como lo hacen la mayoría de los colombianos. Habrá entonces que ensayar si el truco de la presentadora nos hace lucir tan esculturales como ella.

Tanto el arroz como el huevo son beneficiosos para el organismo, aunque lo recomendable es balancear el plato con otros nutrientes complementarios como las verduras, de manera que haga parte de un nutritivo plato.

Vitaminas A, D, B2, B12, niacina y proteínas, son aportadas por el consumo de huevo al cuerpo humano. De acuerdo con el portal sobre nutrición y estilo de vida saludable, Mejor con Salud, el huevo tiene una serie de propiedades para la salud, debido a su composición nutritiva.

Por su parte, el arroz es un cereal abundante en carbohidratos y proteína, por lo que aporta gran cantidad de energía y facilita los procesos digestivos por su contenido en fibra.

Debido la presencia de potasio, el arroz también protege el sistema cardiovascular, controlando la frecuencia cardíaca y estabilizando la presión arterial, gracias a sus bajos niveles de grasa,

Cabe destacar que la caldense siempre deslumbra con los looks que usa, ya sea con conjuntos deportivos perfectos para estar al frente de las duras pruebas que los participantes del reality tienen que superar, o con bikinis lujosos y vestidos vaporosos cuando tiene algunos ratos libres para disfrutar del mar y algunos lugares exóticos cerca a las locaciones donde graba.

En las últimas publicaciones de la presentadora se han presentado algunas opiniones de los usuarios de Instagram en los que ellos expresan que Andrea posiblemente se ha realizado retoques estéticos en su cara, pues dicen que sus labios se ven un poco más abultados de lo cotidiano y que sus facciones estarían mostrando señales del uso del bótox, una sustancia que elimina arrugas y señales de la edad.

Serna se hizo sentir con una frase muy elegante que no afirmaba que en efecto se hizo un retoque estético, ni tampoco negando que no ha pasado por el quirófano o las salas de estética. Simplemente, la presentadora le respondió a la seguidora que mencionó el bótox con las siguientes palabras: “Mmmm no entiendo a qué vas 🤷🏽‍♀️”.