Andrea Serna confiesa cuál fue el reto que asumió cuando entró al ‘Desafío’, ¿lo logró?

Andrea Serna es una de las presentadoras más queridas por los televidentes colombianos, todo porque se ha ganado un prestigio y un cariño inmensos con sus impecables apariciones en la pantalla chica, ya sea en las secciones de entretenimiento de los noticieros o como conductora de realities de gran formato como Protagonistas de Nuestra Tele o el que actualmente lidera, Desafío The Box.

Si algo tiene Andrea es que ella no solo entra a los proyectos televisivos para leer libretos y tener una sonrisa siempre que la cámara la está enfocando. La caldense sabe muy bien que presentar requiere de un conocimiento profundo del programa y por eso cuando le propusieron revelar a grandes como Margarita Rosa de Francisco en uno de los realities más vistos en el país, supo que si lo aceptaba debía hacer un cambio abismal en su vida.

Foto: Instagram @andreasernafotos.

Ella misma lo acaba de contar en su más reciente publicación en Instagram, donde no solo mostró uno de los outfits que usa para estar en los alrededores del set de The Box, conformado por un traje de baño negro muy ceñido y unos shorts negros de dénim que dejan al aire sus hermosas y largas piernas; la caldense también reveló el viaje deportivo que ha tenido durante los años que lleva involucrada con el reality.

“Cuando acepté el reto de conducir uno de los formatos con más tradición en nuestra pantalla, me propuse uno personal, el de asumir de manera más dedicada y consciente el tema deportivo, ¿por qué? (no, no es requisito para presentar el programa, me lo preguntan full), lo hice porque lo que comunico es un todo, de tal manera que quise transitar lo que transita un atleta; lo que le cuesta, la disciplina que se requiere, la mentalidad que le imprime, la pasión; eso era lo que quería sentir para que, estando en el set, frente a frente con los desafiantes, estuviéramos sintonizados con el mismo lenguaje”, relató la presentadora.



Andrea ha mostrado en sus redes e incluso en algunos apartes de la competencia todo el avance que ha tenido en cuanto a su entrenamiento deportivo, que ella lo enfocó en mantener una figura delgada, pero más allá de poder entrar en conjuntos, vestidos y hasta bikinis diminutos, el objetivo era tener un cuerpo saludable, armónico, tonificado y que le diera la oportunidad de resistir las extensas jornadas de grabación y hasta superar alguna que otra prueba que determinan el futuro de los concursantes en el show.



Serna logró su objetivo y está feliz de poderlo gritar a los cuatro vientos, pues ha sido un trabajo de años no solo en gimnasios, también en la cocina de su hogar y con el acompañamiento de su esposo y su hermosa hija, su motor de vida. “Me veo y me siento orgullosa, sí, orgullosísima, no por lo que salta a la vista, no, lo digo por el proceso… Ahora, que si se nota, claro que sí, y también lo celebro 🥵”, agregó la caldense agradeciendo a su entrenador personal.

Mientras Andrea celebra su avance físico haciendo lo que más le gusta, presentar, también le regala a sus más de 3.6 millones de seguidores sus secretos para verse radiante frente y detrás de las cámaras, con todos los pasos para tener un maquillaje tenue, natural y muy llamativo a la vez, y hasta da tips de cómo peinar el cabello de acuerdo a la ocasión que se requiera.

Cabe destacar que Andrea, además de ser catalogada como una de las mejores presentadoras del país, también es reconocida por ser un ícono de la moda en Colombia, todo gracias al estilo elegante y sofisticado que demuestra en galas, alfombras rojas, pasarelas de moda y eventos sociales.