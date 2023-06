Polémica por el aspecto de Andrea Serna: ¿Se sometió a cirugías estéticas?

Andrea Serna se ha catapultado como la ama y señora de la televisión colombiana, siendo una de las presentadoras con más prestigio y elegancia que se puede ver en la pantalla chica del país, gracias a su magnífico desempeño conduciendo programas como Desafío The Box, el reality de competencia donde ella no solo muestra toda su belleza, sino que también deja ver su personalidad serena, bondadosa, pero de mucho carácter.

La caldense siempre deslumbra con los looks que usa, ya sea con conjuntos deportivos perfectos para estar al frente de las duras pruebas que los participantes del reality tienen que superar, o con bikinis lujosos y vestidos vaporosos cuando tiene algunos ratos libres para disfrutar del mar y algunos lugares exóticos cerca a las locaciones donde graba.

Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

Sin embargo, últimamente los cibernautas se han percatado de algunos “cambios” que supuestamente se están presentando en el rostro de Serna, quien siempre se ha mostrado como una mujer muy natural que mantiene un cuerpo escultural y una piel de porcelana, con rutinas de ejercicios muy completas y todo un ritual de cuidado personal que ella misma ha mostrado en sus redes sociales.

En las últimas publicaciones de la presentadora se han presentado algunas opiniones de los usuarios de Instagram en los que ellos expresan que Andrea posiblemente se ha realizado retoques estéticos en su cara, pues dicen que sus labios se ven un poco más abultados de lo cotidiano y que sus facciones estarían mostrando señales del uso del bótox, una sustancia que elimina arrugas y señales de la edad.

Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

“No me puedo enfocar, ¿qué pasó con los labios y el mentón?”, “Quedó demasiado rara después de la operación, no fue buen cirujano o todavía está inflamada” y “Se puso botox muy suave. Y hay una diferencia entre las que pueden y las que no pueden”, son algunos de los comentarios que se leen en la última publicación de la caldense.

En dicho post, Andrea muestra cómo se prepara para asistir a un lujoso matrimonio, primero aplicando productos para el cuidado de su piel y luego aplicando algo de maquillaje sutil para que su rostro se vea radiante, pero que no le robe protagonismo a la novia, tal como ella misma expresa. Además, este styling se complementó con un hermoso vestido negro con escote de corazón asimétrico que se da gracias a un diseño de semimoño.

Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

Andrea no es ajena a los comentarios que le dejan sus seguidores en sus redes sociales y en este post en específico se puede ver cómo le responde a algunos de los comentarios, la mayoría muy positivos en los que le indagan sobre el kimono que usa mientras se maquilla o el porqué de no usar collar con este tipo de atuendos.

Pero en otro mensaje que sí tenía que ver con los cambios en su rostro, Serna se hizo sentir con una frase muy elegante que no afirmaba que en efecto se hizo un retoque estético, ni tampoco negando que no ha pasado por el quirófano o las salas de estética. Simplemente, la presentadora le respondió a la seguidora que mencionó el bótox con las siguientes palabras: “Mmmm no entiendo a qué vas 🤷🏽‍♀️”.

Mientras tanto, Andrea sigue muy enfocada en mostrar a su audiencia los pormenores de lo que sucede detrás de cámara en el Desafío The Box y también luciendo su extenso y lujoso guardarropa con el objetivo de educar a sus fans, sobre cómo lucir bien en esta época de verano que ya empezó.