Andrea Serna destapó triangulo amoroso en plena misión del ‘Desafío The Box’

El desafío: the box 2023 se ha convertido, sin dudas, en uno de lo más polémicos que ha tenido este reality show desde que vio la luz en el 2004. En esta edición todos los equipos de alguna u otra manera se han visto envueltos en alguna situación fuera de lo común, pero, sin dudas, la que más recuerdan los televidentes estuvo protagonizada por Yan y la Flaca.

‘Yan’ y ‘La flaca’ fueron regañados en el 'reality' por la noche descontrolada. - Foto: Fotograma, 7:29 y 5:30, Dos equipos deben decidir si pagan 50 millones o van a Playa Baja | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

Los dos competidores pasaron una noche que se suponía tendría que ser amena en el cubo, y terminó convirtiéndose en una velada en la que el licor hizo de las suyas y los dos participantes, sin medir las consecuencias de sus actos, causaron muchos estragos. Esto le costó la suma de 50 millones de pesos, la que tuvieron que recolectar varios de sus compañeros para no pasar cuatro ciclos en Playa Baja.

Fue la misma Andrea Serna quien dio a conocer que ese hecho tendría graves consecuencias, y además de ponerles un ‘tatequieto’, también calificó la situación como irresponsable.

La épica manera en que Andrea Serna le pone 'tatequieto' a participantes del 'Desafío The Box'. - Foto: Fotograma, 01:01, Dos desafiantes deben asumir los efectos de sus daños al Cubo - Capítulo 31 | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

Ni qué decir de los participantes que han tratado de sacar ventaja de sus oponentes cuando estos, por jugar limpio y ayudar a sus rivales, se vuelan las normas éticas, como hizo hace pocos días Daniela Taborda, causando una gran molestia entre sus competidoras.

Al parecer, cupido anda volando por las casas de El Desafío. Ya son varios los participantes que han tenido por lo menos, algún encontrón cercano con uno de sus compañeros o con integrantes de los equipos rivales.

Todavía está en la memoria de los televidentes el episodio que protagonizaron Sara y Bogdan cuando pasaron una noche en el cubo. Al parecer, hubo besos entre ellos, pues así se lo dejaron saber a sus compañeros cuando regresaron a sus respectivas casas, pero hace pocos días esta le dejó claro que sólo lo quería como amigo, es decir, lo dejó en la famosa friend zone.

Un triángulo en ‘El desafío’

Hace algunos años, por el Canal Caracol, se transmitió un programa de citas llamado El Triángulo, pues parece que el reality de competencia física y convivencia, le cogió algunos detalles, porque Andrea Serna en el episodio de este miércoles dejó en evidencia a unos participantes involucrados en un “romance”.

Andrea le hizo una pregunta al equipo Beta, que se fue a Playa Baja por no querer pagar un arriendo, esto los llevó a dormir debajo de un fuerte aguacero. Ellos se mostraron arrepentidos por no haber hecho el pago. Fue entonces cuando Andrea le preguntó a Aleja, quien dijo que había compartido con Rapelo la noche, aunque este en el principio del programa fue muy cercano a Juli.

A Juli no le gustó mucho esta respuesta y se mostró cabizbaja. Esta es la segunda vez, en menos de una semana, que Rapelo se convierte en protagonista de polémicas en el programa. Hace unos días el samario hizo unos comentarios que fueron considerados como machistas por varios televidentes.

Todo se debió a un reclamo que le hizo a JP. Las palabras que usó no fueron del gusto de muchos televidentes y aunque su compañero no dijo nada, varias mujeres sintieron que Rapelo estaba denigrando sus fortalezas.

Foto: Instagram - Foto: Foto: Instagram

“Yo sí quiero decir algo, pero le voy a decir algo a J. Lo que te voy a decir no quiere decir que voy a menospreciar a las mujeres, porque las mujeres son berracas y guerreras. Pero por instinto animal, el macho siempre es el que lleva la fortaleza ante una dama, ante la hembra, ¿si o qué? No es posible que Sara al tiempo que salió con J, Sara lo haga tan bien y J no sé qué te pasó”, dijo el participante.

No obstante, a través del Instagram oficial del programa también se compartió un momento de tensión entre Guajira y Juli, cuando la presentadora les preguntó que había pasado en medio de la prueba y estos sacaron los ‘trapitos al sol’.