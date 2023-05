Participante del ‘Desafío The Box’ armó ‘plan’ para continuar en el ‘reality’, pero terminó eliminado; se le ‘derrumbó todo’

El Desafío The Box es uno de los programas favoritos por los televidentes colombianos. El reality de competencia física y convivencia de Caracol Televisión ha sabido cómo llamar la atención de sus seguidores que, año tras año, siguen pendientes de las novedades que trae el concurso. De hecho, las redes sociales han dado fe de ello y cada noche las competencias o las curiosas situaciones que se dan dentro del programa, terminan siendo tendencia.

De hecho, una de las salidas más inesperadas del ciclo pasado, además de la de Byron, fue la del integrante del equipo Alpha, ‘Mackarthur’, quien tuvo que abandonar la competencia por una molestia y posible lesión en una de sus piernas.

Pese a que, en los últimos días expresó sentirse mejor, habló con su equipo de varias estrategias para que su salida no afectara a todos, teniendo en cuenta que de ser eliminado, entraría ‘JP’, siendo el último en haber salido de la competencia.

Ya en varias ocasiones han hablado sobre el tema y todos estuvieron de acuerdo en que no estarían dispuestos a que el exdesafiante volviera porque su desempeño en Omega no fue el mejor y en las pistas, de acuerdo con lo que ellos vieron, nunca sobresalió y sus cualidades nunca fueron vistas.

Por lo anterior, en una densa discusión del equipo morado, todos, con cabeza fría, plantearon una estrategia que cambiaría totalmente el rumbo del juego y el destino de varios.

“Todos los miembros de Alpha escuchan la idea de Mackarthur, quien les dice que estará atento a la evolución de su lesión y que está dispuesto a entregarlo todo en el ciclo de mujeres y luego dar un paso al costado para que uno de los eliminados de este ‘Desafío a Muerte’ se una a la escuadra morada, principalmente porque consideran que los tres que están portando el chaleco son muy buenos” según el programa de Caracol Televisión.

Acto seguido, el hombre plantea que le digan a Byron que se deje sacar de la competencia en el ‘Desafío a muerte’ para que así, cuando llegue el momento, sea él quien entre directo al equipo de Alpha.

Lo pensado por el atleta causó bastante curiosidad entre los desafiantes y televidentes, pero la producción, al parecer, cuando se enteraron de su “maquiavélico” plan, no dejaron que lo ejecutaran y le hicieron saber al deportista que debía salir de la competencia minutos antes de la prueba.

“No me lo esperaba, de verdad pensaba que iba a poder seguir porque me sentía mucho mejor, estaba pensando que ya podía apoyar mucho mejor la rodilla y me estaba mentalizando para el siguiente día de competencia. Eso me dejó sorprendido y creo que a mis compañeros también porque estábamos muy afianzados”, fueron las palabras del atleta antes de salir de la Ciudad de las cajas.

En cuanto a cómo está su estado de salud y para dar un poco de tranquilidad a todos sus admiradores, expresó: “No es nada grave, pero primero la salud. Los ligamentos están bien, es un pinzamiento del menisco por una torsión muy forzada, por lo que se inflamó y hay que darle unos días de reposo”.

¿Qué hará tras su salida del ‘Desafío The Box’?

De acuerdo con el canal, el hombre ansía con volver a compartir con su esposa y su hijo, su principal objetivo. Durante el concurso, el hombre contó en varias ocasiones que su gran sueño era ganarse la competencia para que su hijo conociera el mar y aunque salió mucho antes de las últimas rondas, sus compañeros de Alpha le aseguraron que le ayudarían a cumplir esa meta.

Por otra parte, en diálogo con el canal, aseguró que seguirá con su emprendimiento llamado Prana, que creó hace no mucho tiempo y que según él se ha convertido en una promesa con Dios. El atleta comenta que esta organización se dedica a transformar el estilo de vida saludable y el deporte en donaciones para diferentes causas sociales.