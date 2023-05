- Foto: Captura de pantalla Desafío the box

Televidentes del ‘Desafío The Box’ ante racha de lesiones “solo falta que se lesione Andrea y vuelva Margarita”

El Desafío The Box es uno de los programas favoritos por los televidentes colombianos. El reality de competencia física y convivencia de Caracol Televisión ha sabido cómo llamar la atención de sus seguidores que, año tras año, siguen pendientes de las novedades que trae el concurso de competencia. De hecho, las redes sociales han dado fe de ello y cada noche las competencias o las curiosas situaciones que se dan dentro del programa, terminan siendo tendencia.

Por estos días, los escándalos han estado a la orden y han dado de qué hablar. El más reciente fue el que protagonizó ‘Yan’ y ‘La Flaca’. Los participantes comenzaron a tirar cosas por el balcón, en un acto que muchos consideraron como “irresponsable”. A su vez, ensuciaron la bañera y el exceso de alcohol le pasó factura a ‘Yan’, quien empezó a vomitar al lado de la cama. Las imágenes fueron transcurriendo y, efectivamente, ambos dejaron en evidencia su mal comportamiento dentro del programa, sin medir sus límites. Por lo que sus acciones tuvieron una grave consecuencia y tuvieron que ser sancionados.

Yan y La Flaca no se midieron con el consumo de alcohol e hicieron estragos en el cubo.

El comportamiento de los involucrados desató todo tipo de comentarios y reacciones entre los integrantes de los equipos, menos Alpha, que no se vieron afectados por los comportamientos de los integrantes de Beta y Gamma.

De hecho, Kate, del equipo Beta, fue una de las que se mostró más enojada y dijo que ya se había hecho una advertencia sobre los efectos que tiene el licor. Ricky fue otro que se mostró muy molesto y dijo que eso no lo hacía ni metiendo “quien sabe qué”.

Gema, por su parte, también fue una de las que habló y le preguntó a su compañera: “¿Cuáles habían sido los pensamientos que pasaron por sus cabezas para cometer esa estupidez?”.

“No, tú puedes estar tomado y eso no es justificación. Tú no puedes burlar las reglas. Porque no es una persona, somos muchas y muchas hemos tenido que comer mier** en Playa Baja. Y muchos equipos nos han venido a pisotear”, dijo la artesana.

Por el lado de Beta, Sara dijo que no le pondría ninguna sanción a ‘Yan’, pero le preocupaba la plata. Argumento que refutó Kate diciendo que uno debe medir las consecuencias cuando se actúa mal. “Todos estamos aquí pasando hambre., porque yo tengo hambre, extraño a mi hija, yo extraño mi casa y mi familia. Entonces, ya, nos equivocamos y ya”, fueron sus palabras.

¿Buscan ‘reemplazo’ para Andrea Serna?

Luego de que MacArthur tuviera que salir de la competencia por culpa de una lesión, los internautas comenzaron a tejer sus propias teorías. Este año el Desafío se ha caracterizado por la cantidad de salidas por cuenta de lesiones y renuncias. Por lo que los usuarios en redes sociales sacaron su creatividad y plantearon el panorama en caso de que sea Andrea Serna quien resulte lesionada.

Pues la imaginación voló de manera muy exagerada para algunos, quienes empezaron a hacer cálculos y aseguraron que muy posiblemente sea una vieja cara conocida la encargada de reemplazarla.

Margarita Rosa de Francisco ha sido relacionada con el 'Desafío The Box'.

Curiosamente, a quien plantearon fue a Margarita Rosa de Francisco, quien en su momento se convirtió en una de las caras icónicas de este reality show. Aunque muchos dijeron que era una posibilidad, lo cierto es que esto sería casi que imposible de suceder, puesto que la vallecaucana no ha manifestado ninguna intención de volver y hace algún tiempo ha dado entender que sus proyectos están enfocados en otras cosas.

Por estos días, el programa ha estado muy subido de tono. Desde las rivalidades entre los equipos hasta los comportamientos de algunos de los participantes han sido tema de conversación en las redes sociales. Son muchos los que consideran que este año el reality ha dado muchas más polémicas que en versiones anteriores.