Así reaccionaron participantes del ‘Desafío The Box’ ante destrozos de dos de sus compañeros; le dieron ‘palo’ con sus comentarios

La descontrolada noche que tuvieron dos de los participantes del Desafío The Box, ‘Yan’ y ‘La Flaca’, en el capítulo del 8 de mayo, todavía sigue dando de qué hablar. Los televidentes quedaron a la expectativa de lo que sucedería en el episodio posterior cuando ambos concursantes no se midieron con el consumo del alcohol y las copas hicieron su efecto, hasta el punto de que su comportamiento comenzó a ser mucho más irreverente.

De un momento a otro, los participantes comenzaron a tirar cosas por el balcón, en un acto que muchos consideraron como “irresponsable”. A su vez, ensuciaron la bañera y el exceso de alcohol le pasó factura a ‘Yan’, quien empezó a vomitar al lado de la cama. Las imágenes fueron transcurriendo y, efectivamente, ambos dejaron en evidencia su mal comportamiento dentro del programa, sin medir sus límites. Por lo que sus acciones tuvieron una grave consecuencia.

'Yan' y 'La Flaca' quedaron expuestos. - Foto: Tomada de Instagram @caracoltv

Yan y La Flaca no se midieron con el consumo de alcohol e hicieron estragos en el cubo. Los daños se calculan en $ 50 millones. - Foto: Canal Caracol

La presentadora oficial del concurso, Andrea Serna, fue la encargada de hacer su épica aparición al final del episodio original, donde ocurrieron los hechos, para indicar que los actos cometidos tenían sus consecuencias, por lo que ‘Yan’ y ‘La Flaca’ tienen dos opciones, de acuerdo con la conductora del programa: pagar la suma de $ 50 millones, valor que ascienden los daños, o que sus dos equipos cumplan cuatro ciclos consecutivos en Playa Baja.

“‘Yan’, ¿por qué hiciste eso?”, se pudo escuchar entre los integrantes del equipo Beta. Posterior a eso, la presentadora indicó que dicho comportamiento atentaba tajantemente contra las reglas del reality.

Uno de los participantes involucrados, que hace parte de la etnia nasa, dijo que no pensó en que sus actos pudieran tener consecuencias graves. Después, los comentarios de sus compañeros se volvieron a ‘La Flaca’, quien dijo que tampoco sabía las consecuencias que traería.

Gema fue una de las participantes que se mostró más molesta por lo sucedido con la Flaca y propuso que la sanción fuese la eliminación o un chaleco. - Foto: Canal Caracol

“Es responsabilidad de cada uno de ustedes cuidar de esta infraestructura. Por eso, es triste ver lo que hicieron los dos; no sé cuál era el objetivo o qué querían desfogar, pero la consecuencia se logró. Los daños ascienden a 50 millones de pesos”, fue la ‘jalada’ de orejas que le hizo Andrea Serna a los implicados.

A su vez, la presentadora caldense reiteró el hecho de que, en varias oportunidades, ya se les hubiese dicho a todos que los actos de un participante afectan a todo el equipo: “En esta oportunidad, ‘Yan’ y ‘La Flaca’ estaban solos (...) este es el momento de que tomen acción. En cada equipo van a decidir cuál será esa sanción que deben impartir a ‘Yan’ y ‘La Flaca’”.

El comportamiento de los involucrados desató todo tipo de comentarios y reacciones entre los integrantes de los equipos, menos Alpha, que no se vieron afectados por los comportamientos de los integrantes de Beta y Gamma.

De hecho, Kate, del equipo Beta, fue una de las que se mostró más enojada y dijo que ya se había hecho una advertencia sobre los efectos que tiene el licor. Ricky fue otro que se mostró muy molesto y dijo que eso no lo hacía ni metiendo “quien sabe qué”.

Gema, por su parte, también fue una de las que habló y le preguntó a su compañera: “¿Cuáles habían sido los pensamientos que pasaron por sus cabezas para cometer esa estupidez?”.

“No, tu puedes estar tomado y eso no es justificación. Tú no puedes burlar las reglas. Porque no es una persona, somos muchas y muchas hemos tenido que comer mier** en Playa Baja. Y muchos equipos nos han venido a pisotear”, dijo la artesana. Además, propuso que a ‘La Flaca’ o se le eliminara o se le pusiera un chaleco.

Por el lado de Beta, Sara dijo que no le pondría ninguna sanción a ‘Yan’, pero le preocupaba la plata. Argumento que refutó Kate diciendo que uno debe medir las consecuencias cuando se actúa mal. “Todos estamos aquí pasando hambre., porque yo tengo hambre, extraño a mi hija, yo extraño mi casa y mi familia. Entonces ya, nos equivocamos y ya”, fueron sus palabras.