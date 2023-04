Revelan presunta actividad paranormal registrada en ‘El Desafío’; ya asustó a una presentadora

El Desafío: The Box es uno de los realities más vistos por los televidentes en Colombia, convirtiéndose en la tradicional producción con la que muchos se quedan enganchados con las diferentes pruebas que miden la resistencia de los ‘superhumanos’ en el país. Para la edición de este año, hubo un poco más de conexión con los espectadores teniendo en cuenta que las profesiones de muchos de los desafiantes, no estaban directamente ligadas a deportes de alto rendimiento.

Un ejemplo de ello fue un conductor de TransMilenio, una activista de la comunidad LGBTIQ+, un panadero, entre otros. Esto ha tenido como resultado la gran acogida por muchos de los televidentes que estaban esperando, de cierta manera, que el reality volviera a esa esencia de tener a participantes que fueran mucho más parecidos a ellos.

Participantes que hacen parte de la edición 2023 del 'Desafío The Box'. - Foto: Fotograma l Min 1:04:34 l Todo un equipo se enfrenta en el Desafío a Muerte - Capítulo 13 | Desafío The Box 2023

Desde varios capítulos atrás, se ha hablado sobre una supuesta presencia paranormal, que estaría “molestando” a los participantes del programa. De hecho, en una entrevista que concedieron Gabriela Tafur y Andrea Serna al diario El Heraldo, de Barranquilla, las presentadoras hablaron de la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show. Se trata de una zona boscosa en el municipio de Tobia, un municipio de Cundinamarca. Al parecer, esta ‘entidad’ no solo ha atormentado a los participantes, sino que también hizo de las suyas con las presentadoras y el personal que trabaja detrás de cámaras.

La ex Señorita Colombia y la modelo coincidieron en que dentro de sus camerinos, se dieron situaciones un poco extrañas y ‘paranormales’: “Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del ‘Desafío’, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía por qué no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Tafur.

Gabriela Tafur hace parte del grupo de presentadoras de 'El Desafío'. - Foto: cuenta de instagram @gabrielatafur

Acto seguido, Andrea Serna señaló que ‘Black’, quien hace parte del equipo ‘Gamma’, es quien más ha sentido la presencia paranormal. Esto sin contar con que el personal encargado de velar por la seguridad de cada uno de los participantes también ha sentido al ‘ente’, según las presentadoras.

De inmediato, Tafur relató la historia de lo que vivió con la supuesta bruja que ‘rodea’ las instalaciones del reality. Allí, aseguró que para ingresar a su camerino solo hay dos personas que tienen acceso. Una llave la tiene ella y otra la señora del aseo. Una de las jornadas en las que no tenía grabación decidió acompañar el ‘Desafío’ a muerte, una de las pruebas del programa.

“Ese día yo no grababa, porque me tocaba ir a ‘muerte’ y a mí me encanta, aunque no aparezca en el capítulo de ‘muerte’. Estaba lloviendo y entré a mi camerino, estaba todo normal y saqué la sombrilla porque estaba lloviendo. Le eché llave”.

La presentadora habló sobre la bruja que ronda en el ‘Desafío’. - Foto: Captura de pantalla de Desafío The Box

Gabriela Tafur en 'El Desafío' ofrece bandeja paisa a un precio que muchos han criticado - Foto: Captura de pantalla 'El Desafío The Box' Caracol Televisión

Cuando se fue, la vela estaba apagada, pero cuando regreso quedó perpleja porque la vela estaba encendida y no había motivos para que lo estuviera. Le contó la experiencia a un conductor luego de salir despavorida del lugar y este le dijo que era apenas lógico porque en la zona habitaba una bruja.

Los elogios de Mary Méndez a un participante del ‘Desafío The Box’

Sin duda, desde el inicio del programa, varios concursantes se han destacado no solo por sus capacidades físicas, sino también por sus atributos, siendo elegidos como preferidos en medio de la audiencia, e incluso, de la farándula nacional.

Una de las famosas que quedó ‘flechada’ con los atributos físicos de uno de los participantes del Desafío fue la presentadora de La Red, de Caracol Televisión, Mary Méndez, quien también se destaca por llevar una vida sana, y que gracias a su disciplina en el ejercicio, la mantiene como una de las figuras más saludables de la televisión colombiana, siendo una amante del ejercicio y la alimentación saludable que todos los días deleita y educa a sus seguidores con videos de sus rutinas de entrenamiento y sus menús bajos en grasas y azúcares.

Pues bien, en el reciente programa de entretenimiento La Red, la samaria llenó de elogios y halagos al participante más conocido como Black, quien hace parte del equipo ‘Gamma’.

“Le hace honor a su nombre, véanme esta cosota. Mírenme este cuerpo. Este chico tiene 26 años, es de Puerto Asís, Putumayo. Mírenmele la cintura de este ‘man’. Es entrenador personal y es generador de contenido para adultos... Este hombre es de una genética bendecida”, señaló la presentadora.