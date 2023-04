A participante del ‘Desafío The Box’ le cortaron el cabello como castigo; sus compañeros la aplaudieron por “valiente”

El Desafío es uno de los realitys más clásicos del canal Caracol, que con miles de versiones terminan enamorando y cautivando a la audiencia colombiana. Desde hace varios meses se está transmitiendo, en la franja nocturna, la nueva temporada del programa para este año con Desafío The Box, concurso que pone a varios participantes a mostrar lo mejor de sí en materia de convivencia y resistencia física en busca de un gran premio. Pero en ocasiones, los castigos pueden llegar a ser mucho más duros que una simple derrota en una prueba.

Eso ocurrió en el más reciente episodio, donde el equipo ‘Beta’ recibió la visita de un peluquero, quien tendría el claro objetivo de cortar el cabello a dos hombres y una mujer después de la ‘sanción’ impuesta por el equipo ‘Gamma’ al ganar la prueba de sentencia, premio y castigo.

'Beta' recibió la visita de un peluquero, quien tendría que cortar el cabello a dos hombres y una mujer. - Foto: Fotograma, 02:33, Beta se somete a cortarse el cabello, ¿la mujer acepta o se retira?, Youtube/@desafiocaracol

Después de que el equipo ‘Gamma’ ganara la prueba, tuvieron que elegir al equipo ‘Beta’ para que recibiera el castigo. Gema, Valeria y Guajira tomaron un palo cada una para determinar quién de ellas sería la elegida para someterse al corte de cabello. Gema sacó el palo más corto y como resultado tuvo que someterse a la ‘sanción’.

Al principio, la integrante del equipo ‘Beta’ no estaba segura de cómo reaccionar ante la noticia de que tendría que cortarse el cabello. Entre lágrimas, le reprochó a su compañera de equipo Sara por no dar lo mejor de sí en las pruebas. Sin embargo, a los pocos minutos, se armó de valor y decidió no tirar la toalla.

“No quiero una persona que no la entregue con su corazón. No vamos a ganar cuando nos estamos quejando. ¡Sabía que esto iba a pasar! (...) Esto no es un juego, es la vida real... No voy a dejar mi sueño por esto... ¡No puedo!”, dijo con lágrimas en los ojos.

Gema, participante de "El Desafío: The Box", agradeciéndole al sol. - Foto: Canal Caracol

Cuando llegó el peluquero a la playa baja, Gema le preguntó: “¿Me va a rapar o me dejará un poco femenina?”, a lo que el peluquero le respondió: “Es un castigo”. En ese momento, los dos hombres fueron los que iniciaron, quienes los dejaron completamente rapados, pero cuando llegó el turno de la mujer, el peluquero le dejó un corte de cabello corto en lugar de raparla. Esto asombró a sus compañeros de equipo, quienes la aplaudieron por su disposición.

“Si lo corta es porque es una ofrenda para la tierra... Esto es por la tierra y por todos los seres humanos”, señaló la participante mientras procedían a cortarle el cabello.

A 'Gema' le cortaron el cabello. - Foto: youtube Desafío The Box

Los comentarios de los compañeros de equipo no se hicieron esperar: “Te ves hermosa”, “esa carita combina con ese corte”, “recuerda que todo tiene un propósito”, “enseñas mucho”, “valiente y bella”, “fuerza, ‘Gema’”, “ya saliste de eso”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon después del corte de cabello. De hecho, algunos le dijeron que se veía hermosa, mientras que otros le recordaron que todo tiene un propósito y que enseña mucho. Incluso, Yan, del equipo ‘Gamma’, le dedicó unas palabras a la valiente mujer por el castigo recibido, diciendo que para una mujer es difícil cortarse el cabello y esperaba que comprendiera la decisión.

El corte de cabello de la participante se convirtió en un acto de admiración y respeto. En lugar de darse por vencida, Gema decidió enfrentar el castigo con ‘verraquera’ y determinación. Su decisión de no permitir que un corte de cabello drástico arruinara su sueño de ganar el reality inspiró a sus compañeros de equipo y a muchos espectadores que vieron el episodio.

Como era de esperarse, algunos usuarios en redes sociales también se atrevieron a comentar: “Necesito que Gema llegue lejos en este desafío, lo merece”, “De las más hermosas que han quedado después de un cambio tan drástico como es el cortarse el cabello, la verdad aplausos para Gema ojalá que salga alguna de las que se estaba riendo”, “ojalá salga Sara o guajira, la primera por mala y la otra por creída y pedante”, “Que diferencia mientras le cortaban el cabello a tiffi y a maleja sus compañeras lloraban y estaban tristes, y estás riéndose de gema que mal corazón”.