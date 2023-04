Presentadores de ‘Día a Día’ reaccionaron ante el riesgoso truco de belleza de Jessica Cediel; quedaron impresionados

Jéssica Cediel es una persona muy activa en redes sociales y siempre permanece atenta a compartir sus trucos de belleza a sus 10 millones de seguidores que acumula en Instagram. Son varios los consejos que ha ofrecido, pero algunos de ellos han ocasionado reacciones y comentarios inesperados, al no ser tan convencionales como muchos esperan.

Pues bien, recientemente, la presentadora de televisión dio de qué hablar en una de las últimas emisiones del reconocido programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión, donde el equipo de presentadores —entre los que destacan Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero, Jhovanoty (el más reciente miembro del grupo), Juan Diego Vanegas y Catalina Gómez (la que más ha durado en el programa)— se mostró sorprendido ante la técnica usada por la también modelo, donde se corta sus pestañas usando unas tijeras de gran tamaño con la ayuda de una de sus estilistas por excelencia, su propia hermana Melissa Cediel.

De hecho, la presentadora Catalina Gómez fue la encarga de mostrar el video publicado por la actriz, advirtiendo que podía tener escenas impactantes: “No sé si se dieron cuenta. Hubo un video que publicó nuestra querida Jéssica Cediel en sus redes sociales este fin de semana, hablando de cómo ella se corta las pestañas. Miren el video”, señaló.

En ese momento, colocaron el video en pantalla completa y los conductores quedaron en segundo plano, pero fue tal la impresión que uno de los hombres presentes soltó una pequeña grosería al verlo. Aunque no se conoce con exactitud de quién se trata, si fue el presentador Iván Lalinde, el humorista Jhovanoty o el chef Juan Diego Vanegas, lo evidente fue que su voz de asombro lo delató.

Lo cierto es que, los conductores del matutino quedaron impresionados al ver las imágenes en redes sociales. Por lo anterior, decidieron consultar con un experto en el tema para que diera su opinión sobre el particular método para mantener radiantes y largas las pestañas.

El dermatólogo Mario Naranjo fue invitado al programa para hablar del tema que ha conmocionado a usuarios en las plataformas digitales; incluso, la propia Catalina le preguntó: “Vimos el video de Jéssica y nos llamó la atención ¿Crecen las pestañas si se cortan o ayudan a que crezcan más?”.

A lo que respondió el experto: “El crecimiento de las pestañas no va ligado a si las cortamos o no. Desde el punto de vista dermatológico, no lo recomendamos, además de los peligros que pueden darse por un accidente”.

Asimismo, agregó: “Las pestañas tienen un papel biológico muy importante, es proteger el globo ocular. Por eso no lo recomendamos, porque si no tenemos pestañas o las recortamos, el ojo va a estar desprovisto de protección”.

Sin embargo, el médico hizo referencia a la existencia de tratamientos y procedimientos que ayudan al crecimiento y a mantener la buena salud de las pestañas, pero de acuerdo a su criterio, lo recomendable es consultar a los encargados de esa especialidad, que son los responsables de manejar la piel y el pelo en la medicina.

En conclusión, lo mejor cuando se quiera fortalecer o tratar de alguna manera las pestañas es hacerlo bajo la supervisión de expertos. Es mejor, como dice el dicho, ‘prevenir que lamentar’.

Las críticas no se hicieron esperar y en la misma sección de comentarios de la publicación varios internautas se despacharon contra la bogotana, pues no les parece que una mujer con tanta influencia en las redes sociales haga estas recomendaciones que pueden ser perjudiciales para la salud de sus seguidoras, pues no todas son tan diestras en el tema de la belleza.

“Esta chica no se cansa de inventar, eso no se hace”, “¿Se cortan para después aplicar algo para que vuelvan a crecer? No sería mejor dejarlas que sigan creciendo o las cortan por algo diferente, disculpen mi ignorancia en el tema”, “No lo vayan a hacer, no todas tenemos la misma genética para el crecimiento y de pronto quedamos mochas de por vida”, “Las pestañas se mudan completamente cada dos o tres meses según el crecimiento y caída de cada persona. No sirve de nada cortarlas”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.