Jéssica Cediel recibe críticas por cortarse sus pestañas con tijeras: “no se cansa de inventar”

Jéssica Cediel es una de las famosas colombianas que más da de qué hablar en las redes sociales, pues es allí donde se muestra sin ningún filtro ni tapujo a la hora de dejar salir su personalidad, el cuerpazo que ostenta y revelar algunos trucos de belleza que, aunque se nota le funcionan y la hacen ver como una Barbie, también pueden ser muy polémicos, pues a ojos de muchos de sus seguidores son peligrosos.

Así sucedió con el último tip que la bogotana dio a través de un video que ya se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de Cediel, en el que ella por fin le deja ver a sus fanáticos cómo se corta sus pestañas usando unas tijeras de gran tamaño, que junto a sus ojos crean una imagen espeluznante que rememora la grotesca escena de Un perro andaluz de Luis Buñuel.

Jéssica Cediel - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Hay que hacer la salvedad que en esta ocasión Jéssica no se corta sus pestañas ella misma, pues en el video se ve que cuenta con la ayuda de una de sus estilistas por excelencia, su propia hermana Melissa Cediel. Ahora, en el texto que acompaña el video ella sí reconoce que hay ocasiones en las que no cuenta con una mano amiga y ella se aventura a pulir los finos vellos de sus ojos por su cuenta.

“¡Mis princesas! Ustedes que tanto me pedían el video desde que les conté que me corto las pestañas✌️👸🏻🥰. Pues bueno… ¡aquí lo tienen! 👀¡No le tengan miedo! Despúntenlas con toda la buena energía! 😍 ¡Si funciona! 👍✨ ¡Yo lo hago como una vez por año! Y si quieres, también puedes complementar con un suero para fortalecerlas. A mí este truco de DESPUNTARLAS si me ha funcionado. 😊NO se cortan de raíz.

Si quieres hacerlo, consulta a tu profesional de confianza y ya decides si tomas la decisión o no. A veces me las corto yo sola. O a veces me ayuda mi hermana. Gracias @melicediel 💋 ✂️ ¡Recomiendo utilizar tijeras profesionales! Es mejor para cuidar la salud de tus pestañas. Princesa: recuerda que tú eres pura belleza natural! 💖”, se lee en el post de Cediel.

De inmediato, las críticas no se hicieron esperar y en la misma sección de comentarios de la publicación varios internautas se despacharon contra la bogotana, pues no les parece que una mujer con tanta influencia en las redes sociales haga estas recomendaciones que pueden ser perjudiciales para la salud de sus seguidoras, pues no todas son tan diestras en el tema de la belleza.

“Esta chica no se cansa de inventar, eso no se hace”. “¿Se cortan para después aplicar algo para que vuelvan a crecer? No sería mejor dejarlas que sigan creciendo o las cortan por algo diferente, disculpen mi ignorancia en el tema”. “No lo vayan a hacer, no todas tenemos la misma genética para el crecimiento y de pronto quedamos mochas de por vida”. “Las pestañas se mudan completamente cada 2-3 meses según el crecimiento y caída de cada persona. No sirve de nada cortarlas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

La bogotana no solo muestra cómo corta sus pestañas para verse mucho más bella y pulida, también le da cátedra religiosa a sus más de 10 millones de seguidores con las reflexiones que ella aprende cuando asiste a la iglesia. Una de estas fue sobre “cortar” todo tipo de comportamientos, vicios y personas que no aportan en nada al bienestar físico, mental y espiritual de cada persona, invitando a sus fanáticos a que den el paso del cambio y se elijan a sí mismos para dejar ir lo malo que tienen a su alrededor.