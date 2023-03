Jessica Cediel se montó, por primera vez, en SITP; su reacción desató todo tipo de comentarios en redes

Jessica Cediel es una de las presentadoras, modelos y actrices con más trayectoria a nivel nacional. En cada uno de los programas en los que ha tenido la oportunidad de trabajar ha demostrado la capacidad que tiene para adaptarse a cada formato. De hecho, hace poco reveló que le gustaría incursionar en la música.

Pues bien, ahora la bogotana está dando de qué hablar en redes sociales después de que utilizara, por primera vez, el servicio de transporte público de la capital colombiana, junto a su hermana, Virginia Cediel.

Jessica Cediel, junto a su hermana Virginia. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @jessicacedielnet - Montaje: SEMANA

La actriz, de 40 años, compartió a través de sus historias en Instagram varios videos contando lo que fue su experiencia en un bus del SITP, al cual debió recurrir para movilizarse, ya que su vehículo tenía pico y placa, además de la alta demanda que había en ese momento del día para tomar un servicio de taxi o de transporte a través de las plataformas digitales.

“Hola, los saludo desde un SITP, es la primera vez que tomo el servicio público, porque hoy tenemos pico y placa. Conseguir un taxi nos demoraba media hora, estaba imposible. Es la primera vez que me monto en un SITP”, inició su relató Cediel.

Tanto la bogotana como su hermana lograron pasar desapercibidas en el bus, ya que ambas tenían gafas oscuras, tapabocas, el cabello sujetado con una moña y una chaqueta oversize.

Definitivamente, para la modelo fue toda una “aventura” llegar a su destino, sobre todo porque le tocó pedir prestado un pasaje para poder subir al transporte, quien al parecer no se percató que se trababa de la celebridad.

“Por allá atrás hay un pelado, el de gris. Él me prestó para el pasaje, más lindo, y ya le pagué…”, dijo la famosa en un video publicado en sus redes sociales.

La colombiana debió recurrir a las personas para que le vendieran un pasaje del SITP. - Foto: TransMilenio/Web

Finalmente, Cediel concluyó su experiencia con la odisea que vivió al bajarse del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá: “La parte más divertida fue salir desde allá hasta acá, pasar por todo el mundo, eso era como un ‘maniculiteteo’”, dijo entre risas, mientras que varios de los usuarios la observaban con sorpresa.

El talento de Jessica Cediel que muy pocos conocían

Su versatilidad, belleza y naturalidad a la hora de pararse frente a una cámara la han llevado a que, además de que le abran muchas puertas, se gane el cariño de millones de personas a nivel nacional e internacional, sobre todo en México.

Además, aunque muchos no lo crean, uno de los momentos más duros de su vida hizo que se ganara el respeto de muchas personas. Eso sucedió hace muchos años cuando se enteró de que le habían inyectado un “veneno” en sus glúteos, los conocidos biopolímeros.

Para muchos, Jessica Cediel es de las mujeres más bellas de Colombia. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Recientemente, la actriz fue sorprendida por el programa de entretenimiento Lo sé todo, del canal Uno, en el que le tocaron este tema que aunque ya ha podido ir superando con el tiempo y que, sobre todo, la ha hecho más fuerte y ha aumentado su amor propio, en algunas ocasiones le sigue presentando problemas.

“Siempre la vida y Dios te ponen pruebas en el camino y esas pruebas son necesarias para que uno se forje, se conozca, para que tenga el panorama más claro”, expresó.

Por otro lado, otro de los temas conversados con el medio anteriormente mencionado, fue el debut de Cediel en la industria musical, pues hace unos meses dio un abrebocas con un video publicado en un estudio de grabación.

“Este año quiero sacar una canción porque es lo único que me hace falta y porque tengo la voz para hacerlo. Obviamente, me van a preparar antes de que me empiecen a matar. Hay que preparase porque es un oficio de mucho respeto, pero cuando usted se prepara y hace todo de corazón, todo se logra y a la final para los gustos se hicieron los colores, así que a colorear la vida porque solo estamos aquí un ratico”, reveló.